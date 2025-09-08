Гонконгская криптобиржа HashKey Group объявила о запуске своего первого фонда, ориентированного на цифровые активы (DAT), с целевым объемом в $500 млн, пишет Reuters.

Traxer, Unsplash

Фонд будет мультивалютным: его стратегия предполагает, что публичные компании будут накапливать криптовалютные активы, чтобы воспользоваться ростом цен на токены и более мягким регулированием рынка.

Популярность такой модели резко выросла в 2025 году. Многие компании пытаются повторить успех американской MicroStrategy, которая с 2020 года активно скупает биткойны и к июню накопила криптовалюту на сумму более $63 млрд. По данным Standard Chartered, имитаторы стратегии уже довели совокупные запасы почти до 100 тыс. биткойнов.

HashKey планирует инвестировать в ведущие проекты DAT по всему миру, формировать диверсифицированный портфель и развивать стандарты в сфере криптоактивов. Основное внимание будет уделено экосистемам Ethereum и Bitcoin.

По словам компании, фонд также нацелен на ускорение формирования устойчивой экосистемы Web3 — децентрализованной версии интернета, основанной на технологии блокчейн.