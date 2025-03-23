Шэрон Прайс Джон, генеральный директор Build-A-Bear Workshop, акцентирует внимание на том, что важно устанавливать перед собой высокие цели в жизни и карьере. По ее мнению, если люди не ставят амбициозные задачи перед собой, особенно из-за страха перед неудачей, они рискуют упустить возможности, которые могли бы привести их к истинному удовлетворению и успеху как в профессиональной, так и в личной сфере.

«Мне больно осознавать, что многие люди не могут позволить себе по-настоящему мечтать о чем-то большом, боясь разочароваться, — делится она. — Где-то в возрасте от 7 до 20 лет мы теряем способность [желать того, чего хотим]».

Постановка амбициозных целей оказала положительное влияние как на карьеру Джон, так и на ее компанию в Сент-Луисе. После работы в таких компаниях, как Mattel Inc. и Hasbro, Джон возглавила Build-A-Bear в 2013 году, всего через год после того, как компания понесла убыток в размере $49,3 млн.

Стремясь к восстановлению прибыльности, Джон заявила своим сотрудникам о намерении расширить потребительскую базу компании, при этом не утратив ее суть. Сейчас бренд выпускает как актуальных персонажей, отражающих современную культуру, так и ностальгических, побуждая детей и людей старшего возраста от 30 лет, приобретать и наряжать стильных игрушечных животных, таких как сахарные летяги или капибары в наряды из Хогвартса.

В результате компания Build-A-Bear достигла рекордных высот. На днях она, уже находясь на высоте, объявила о своей самой высокой годовой выручке — $496,4 млн в финансовом году 2024, что стало четвертым подряд годом с таким результатом, согласно сообщению в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

На протяжении большей части своей жизни Джон вела дневник, в которой делилась своими мыслями и переживаниями. Она рассказывает, что одним из важных советов для ясного понимания своих долгосрочных целей является составление списка из ста желаний на будущее. В прошлом одним из ее желаний было переехать из родного города в Теннесси в Нью-Йорк, но со временем это стремление трансформировалось в мечту о жизни за границей.

«Записать сто желаний, не оценивая их и не отказываясь от некоторых, потому что думаешь: “Я никогда этого не сделаю”, — может показаться настоящим испытанием, — делится Джон. — Но именно в этом суть упражнения. Оно помогает понять, кем вы на самом деле стремитесь стать, когда повзрослеете».

Эксперты утверждают, что запись собственных целей часто становится первым шагом к их достижению. Этот процесс может значительно повысить уровень вашей концентрации и помочь отслеживать прогресс в повседневной жизни. Многие успешные руководители компаний отмечают, что такая привычка сыграла ключевую роль в их карьерном росте.

Например, Джулия Стюарт, бывший генеральный директор IHOP и нынешний руководитель оздоровительной компании Alurx, начала фиксировать свои личные, профессиональные и благотворительные цели сразу после окончания средней школы.

Миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон активно делится своими целями с близкими, а также записывает новогодние обещания, что он описывал в своём блоге в 2018 году.

Некоторые эксперты полагают, что обсуждение своих целей с другими может повысить уровень ответственности и мотивации. Тем не менее Джон предпочитает сохранять свои личные цели в секрете. Она регулярно обновляет свой список желаний, вычеркивая достигнутые цели и добавляя новые.

«Я продолжаю переписывать свою книгу, потому что продолжаю писать ее», — отмечает Джон, подчеркивая, что процесс работы над целями — это динамичное и постоянно развивающееся занятие.

Еще один ключ к достижению самых больших целей и стремлений может оказаться под рукой — в буквальном смысле. Так считает тренер по лидерству Пола Дэвис, которая много лет назад поняла, что каждый раз, когда она входит в устройство или учетную запись в Интернете, она упускает возможность превратить часть своей повседневной рутины в упражнение по развитию мышления.