Череповец занимает лидирующую позицию среди крупных российских городов по доходности от сдачи комнат в аренду, выяснили аналитики компании «Мир квартир». Они отмечают, что в этом городе инвесторы могут получать до 20,4% годовых, а срок окупаемости вложений составляет 4,9 года.
Аналитики подчеркивают, что наибольшую прибыльность демонстрируют города, где средняя стоимость комнаты не превышает 1 млн руб. В рейтинге после Череповца следуют:
В то же время, как указывают специалисты, минимальная доходность характерна для курортных городов и столичных регионов с высокими ценами на жилье:
Среди других городов со средними показателями аналитики выделяют Якутск (7,2%, 13,9 года), Владикавказ (7,7%, 12,9 года), Казань (8,2%, 12,3 года), Краснодар (8,3%, 12 лет) и Читу (8,4%, 11,9 года).
По данным исследования, среднерыночная доходность аренды комнат в крупных городах России в настоящее время достигает 10,4% при сроке окупаемости 9,6 года. Для сравнения, в 2022 году аналогичный показатель составлял 8,3% при периоде окупаемости более 12 лет.
Как пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко, повышение рентабельности связано с тем, что рост арендных ставок (51%) значительно опередил увеличение цен на недвижимость (21%). Это создало более благоприятные условия для инвестиций в арендный бизнес по сравнению с показателями трехлетней давности.