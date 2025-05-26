Череповец занимает лидирующую позицию среди крупных российских городов по доходности от сдачи комнат в аренду, выяснили аналитики компании «Мир квартир». Они отмечают, что в этом городе инвесторы могут получать до 20,4% годовых, а срок окупаемости вложений составляет 4,9 года.

Фото: travel4free

Аналитики подчеркивают, что наибольшую прибыльность демонстрируют города, где средняя стоимость комнаты не превышает 1 млн руб. В рейтинге после Череповца следуют:

Нижний Тагил с доходностью 19,3% и сроком окупаемости 5,2 года;

Мурманск (16,6%, 6 лет);

Брянск и Рязань (по 16,4%, 6,1 года);

Ульяновск (16,3%, 6,1 года);

Махачкала (16,1%, 6,2 года);

Тольятти (15,2%, 6,6 года);

Смоленск (14,8%, 6,8 года);

Курган (14,4%, 6,9 года).

В то же время, как указывают специалисты, минимальная доходность характерна для курортных городов и столичных регионов с высокими ценами на жилье:

Симферополь (5,4%, окупаемость свыше 18 лет);

Севастополь (5,6%, 17,7 года);

Москва (6,1%, 16,5 года);

Санкт-Петербург (6,7%, 14,8 года);

Сочи (7,1%, 14,1 года).

Среди других городов со средними показателями аналитики выделяют Якутск (7,2%, 13,9 года), Владикавказ (7,7%, 12,9 года), Казань (8,2%, 12,3 года), Краснодар (8,3%, 12 лет) и Читу (8,4%, 11,9 года).

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По данным исследования, среднерыночная доходность аренды комнат в крупных городах России в настоящее время достигает 10,4% при сроке окупаемости 9,6 года. Для сравнения, в 2022 году аналогичный показатель составлял 8,3% при периоде окупаемости более 12 лет.

Как пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко, повышение рентабельности связано с тем, что рост арендных ставок (51%) значительно опередил увеличение цен на недвижимость (21%). Это создало более благоприятные условия для инвестиций в арендный бизнес по сравнению с показателями трехлетней давности.