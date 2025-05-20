Самара в первом квартале этого года заняла третье место по популярности среди городов, где жители российских миллионников ищут жилье, выяснили аналитики «МегаФона». Подробности исследования обезличенного трафика на сайты по поиску недвижимости — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: Freepik

Традиционные лидеры рейтинга — Москва и Санкт-Петербург — сохранили первые позиции, а следом за ними расположилась самарская агломерация. В пятерку также попали Новосибирск и Екатеринбург, что свидетельствует о растущей привлекательности крупных региональных центров.

Анализ поисковых запросов показал любопытную закономерность: в каждом регионе жители в первую очередь рассматривают варианты недвижимости в Москве и своем родном городе. Третье место в предпочтениях варьируется в зависимости от географического положения. Например, москвичи после столицы и Санкт-Петербурга чаще всего интересуются Краснодаром, тогда как петербуржцы отдают предпочтение Смоленску.

Исследование выявило практически равномерное распределение интереса к недвижимости между мужчинами (51%) и женщинами. Однако в отдельных городах наблюдаются заметные различия: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске поиском жилья чаще занимаются женщины, тогда как в Москве, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре активнее проявляют себя мужчины.

Возрастная группа 35-45 лет демонстрирует наибольшую активность в поиске жилья, за исключением Красноярска, где лидирует молодежь от 25 лет. Этот факт может свидетельствовать о специфике местного рынка труда или миграционных процессов в регионе.

Аналитики изучали обезличенные данные пользовательского трафика на сайтах по поиску недвижимости с учетом запросов местных жителей и без них. В обоих случаях топ-5 городов оставался неизменным. Примечательно, что Самара сохранила третью позицию как при анализе интереса со стороны самих самарчан, так и при оценке запросов жителей других регионов.

Полученные результаты подтверждают устойчивый статус Москвы и Санкт-Петербурга как ключевых центров притяжения на рынке недвижимости, одновременно отмечая усиление позиций крупных региональных городов, в первую очередь Самары. Эти тенденции отражают изменения в миграционных предпочтениях россиян и трансформацию рынка жилья в условиях экономической реальности 2025 года.