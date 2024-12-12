Устраиваясь на новое место работы, большинство соискателей в первую очередь обсуждают зарплату и другие преимущества. Карьерный коуч с 20-летним опытом в HR Тесса Уайт предлагает сразу обсудить и неочевидную вещь — условия увольнения. Суть своего необычного совета она объяснила в беседе с CNBC.

По словам Уайт, эта тактика помогла ей пережить увольнение в начале карьеры. «Самое умное, что я сделала, — это заранее договорилась о своем выходном пособии», — считает она. В то время Уайт устраивалась на должность руководителя отдела кадров в UnitedHealth Group. Женщина не предполагала, что ради нее они изменят свою политику выплаты выходных пособий, но она была матерью-одиночкой, воспитывающей троих детей, и хотела быть уверена, что будет защищена от неизвестности.

По словам Уайт, договорившись о выходном пособии на ранней стадии, она смогла заверить своего нового босса в том, что она предана работе, предложившей такие условия. Кроме того, женщина обезопасила свою карьеру и финансы на будущее.

«Послушайте, я уверена в себе на все сто. Я знаю, что справлюсь с работой хорошо, — сказала она своему менеджеру по найму. — Я не претендую на выходное пособие в случае, если меня уволят из-за плохих результатов».

Затем Уайт привела доводы в пользу дополнительной финансовой безопасности. Она пояснила, что, переходя в новую компанию, рискует тем, что сейчас для нее стабильно. Она хочет быть уверенной, что у нее есть гарантии и она сможет встать на ноги, если случится непредвиденное, например слияние, поглощение или другое изменение приоритетов в бизнесе.

Компания согласилась увеличить срок выплаты выходного пособия с двух месяцев до четырех в случае, если Уайт будет уволена по причинам, не связанным с ее работой. Так получилось, что через несколько лет компания сменила владельца, перенесла штаб-квартиру и предложила Уайт переехать или лишиться работы, но с выходным пособием. По словам женщины, осознание того, что она получила дополнительное выходное пособие, помогло Уайт избавиться от паники перед предстоящими большими переменами.

«Я знала, что смогу позаботиться о своей семье и встать на ноги», — сказала она. Теперь Уайт советует это другим. Она отметила, что каждый раз, когда клиент просил о выходном пособии, он получал его.

Некоторые условия выходного пособия можно согласовать сразу после начала процедуры увольнения, но не всегда они могут быть гибкими. Например, компании обычно устанавливают размер выходного пособия в зависимости от стажа работы сотрудника. Но ценному сотруднику или работнику, занимающему высокую должность, возможно, стоит попросить о более длительной компенсации.

Выходное пособие выплачивается либо единовременно, либо частями, и в этом вопросе можно договориться, чтобы выбрать финансово удобный способ. Другие переговоры после увольнения маловероятны, если только увольнение не связано с риском для компании и не может привести к судебному разбирательству.

В целом, по словам Уайт, гораздо проще провести обсуждение выходного пособия до того, как увольнение действительно произойдет, а «на обратном пути это будет трудно, если не невозможно».

Ранее сообщалось, что до января работников Amazon обязали находиться в офисах компании пять дней в неделю вместо гибкого и удаленного графика. В ходе недавнего опроса более 2,5 тыс. сотрудников компании на анонимном сайте выяснилось, что 73% из них рассматривают поиск новой работы.