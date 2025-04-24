Группа компаний «Самолет» представила инновационный сервис на основе искусственного интеллекта, который кардинально меняет процесс выбора жилья. Разработанная система анализирует поведение покупателей на сайте и мгновенно предлагает персонализированные варианты планировок, соответствующие индивидуальным предпочтениям клиентов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Технологическая платформа использует уникальную двухуровневую архитектуру обработки данных. Первый модуль, построенный на рекуррентной нейросети, отслеживает цифровой след пользователя: историю просмотров, географические предпочтения и другие поведенческие факторы.

Второй представляет собой сложную нейронную сеть, оценивающую сотни параметров недвижимости — от базовых характеристик до экологических и инфраструктурных особенностей района.

Особенностью решения стала реализация принципов metric learning при обучении системы. Специалисты компании всего за месяц обработали более 700 тыс. пользовательских действий, научив алгоритм точно определять соответствие между запросами клиентов и предложениями.

По словам коммерческого директора группы «Самолет» Кирилла Храпова, использование решений с ИИ при составлении персональных рекомендаций увеличивает удовлетворенность покупателя и минимум в два раза повышает конверсию.

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По данным компании, внедрение ИИ— решения уже привело к двукратному росту конверсии. В планах «Самолета» — дальнейшее развитие системы за счет добавления новых параметров анализа и обучения алгоритма на расширенном наборе пользовательских сценариев.