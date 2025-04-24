Smart Engines объявила о выходе Smart Document Engine 3.0 — первой системы на базе ИИ для анализа и распознавания документов любого типа без галлюцинаций. Решение работает на смартфонах, серверах и в браузере без использования GPU, идентифицируя документы даже в сложных условиях — при сгибах, угловом расположении или вверх ногами. Подробности — в распоряжении «Инк.».

Smart Document Engine 3.0 — это программное решение класса Document Analysis and Recognition (DAR), использующее ИИ для мгновенного распознавания документов. Система извлекает реквизиты «как есть», без какого-либо вмешательства в данные, минимизируя риск галлюцинаций и других привнесенных «интеллектуальным процессингом» ошибок.

В рамках одной платформы реализованы возможности идентификации жестких и гибких форм, документов, удостоверяющих личность, а также полнотекстового распознавания.

В частности, система может распознать рукописный текст, таблицы, штрихкоды, подписи и печати со скоростью 15 страниц в секунду на сервере без GPU.

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Система подходит для банков, так как способна автоматизировать обработку первичных документов, счетов, кредитных заявок и compliance (115-ФЗ), а также для бизнеса, например для сокращения времени ввода накладных и актов.

Решение поставляется в виде SDK с API для интеграции в различные системы (ERP, RPA, ECM, CRM, АБС , и т. д.) и мобильные приложения. Оно поддерживает все актуальные ОС, включая отечественные, и внесено в реестр российских программ.

Компания уверяет, что изображения документов не передаются в сторонние сервисы и облачным верификаторам, что полностью исключает риск утечки данных и коммерческой тайны при распознавании.