«Авито» и «Яндекс» на фоне вступления в силу закона о платформенной экономике ратуют за сохранение гибкого режима самозанятости, который позволяет быстро начинать подработку и прекращать ее без сложного оформления. Участники форума «Цифровые решения» также обсудили контроль за фактической занятостью исполнителей и риски подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

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С 1 октября 2026 года действует закон о платформенной экономике. Он регулирует отношения цифровых платформ, их партнёров и пользователей. Одновременно для ряда отраслей установили ограничения на продолжительность работы самозанятого с одним заказчиком через платформу: если исполнитель работает не менее 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, платформа должна ограничить выдачу ему заказов этого заказчика на два месяца. Правило распространяется на определенные виды деятельности, в том числе строительство, торговлю, общепит, логистику и ИТ, где активно трудятся самозанятые.

Для платформ в вопросе развития такого формата экономики важно понять, как сохранить возможность быстро подключаться к работе и уходить с нее, не создавая для исполнителей лишних административных барьеров.

Управляющий партнер «Авито» Влад Федулов, участвующий в экспертной группе по занятости, назвал налог на профессиональный доход самым простым и понятным для гражданина режимом: он не требует большого объема отчетности и сложного администрирования.

«Честно, мы, конечно же, за то, чтобы этот режим сохранился», — сказал Федулов.

При этом он допустил, что режиму может потребоваться настройка, в том числе обсуждение налоговых ставок и его соотношения с другими вариантами ведения бизнеса. Подготовить предложения, по его словам, желательно в первой половине 2027 года, то есть через полгода реального функционирования новеллы.

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Директор по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами городских сервисов «Яндекса» Римма Чичакян также выступила за гибкость формата. По ее словам, на платформах занятости высокая сменяемость исполнителей: за месяц приходит примерно столько же людей, сколько уходит. Поэтому пользователям важно иметь возможность быстро начать работать и так же просто прекратить сотрудничество.

«Будет это называться самозанятостью или как-то по-другому? Это скорее уже такой вопрос оболочки», — сказала Чичакян.

По ее мнению, принципиальное значение имеет сохранение гибкого формата занятости.

Гибкость — не отмена контроля

На другой дискуссии, но на ту же тему затронули и другую сторону платформенной занятости: как отличать реальную подработку от фиктивного оформления выплат и не допускать подмены трудовых отношений.

Коммерческий директор сервиса «Моя смена» Алексей Агибалов назвал самозанятых основным пулом исполнителей платформенной занятости. По его данным, число самозанятых превышает 17,5 млн человек, а в 2025 году оно выросло на 12%. Эти цифры относятся ко всем плательщикам налога на профессиональный доход, а не только к тем, кто работает через цифровые платформы.

Агибалов также сообщил, что 36% подрабатывающих имеют основное место работы, а 18% прежде не имели основного места работы.

«Людям это дает возможность быстрого заработка в первую очередь», — сказал Агибалов.

При этом он убежден, что задания и выплаты должны быть прозрачными, и как заказчику, так и контролирующим органам должно быть понятно, какая работа выполнена, в каком объеме и кому перечислены деньги.

В качестве примера возможного нарушения Агибалов описал ситуацию, когда руководитель магазина оформляет знакомого как исполнителя, хотя тот фактически не работает, но получает выплаты. Название компании и подробности случая он не сообщил, поэтому этот пример не позволяет судить о распространенности подобных схем.

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Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Тимур Шиналиев в свою очередь напомнил, что решение о будущем налогового режима принимает не ФНС. Служба лишь администрирует налоги, тогда как вопросы дальнейшего развития режима относятся к компетенции других органов власти.

«Давайте право обнадеживать либо разочаровывать рынок предоставим все-таки регулятору Министерства финансов. Федеральная налоговая служба все-таки в данном случае администратор», — сказал он.

И по его мнению, уже в 2027 году предстоит обсуждать дальнейшее развитие режима, переходы между вариантами налогообложения и различия в налоговой нагрузке. Конкретных новых ставок или решения о продлении режима участники дискуссии не объявили.

Сам эксперимент с налогом на профессиональный доход рассчитан до 31 декабря 2028 года включительно. Поэтому обсуждение будущего режима не означает, что его действие сейчас прекращается или что уже принято решение о его продлении.

Что это значит для бизнеса

Для платформ и компаний, привлекающих исполнителей на разовые задачи, вопрос заключается в том, как сохранить доступный формат подработки и одновременно соблюдать новые требования к организации такой работы. Простота регистрации самозанятого сама по себе не освобождает заказчика от необходимости проверять характер отношений с исполнителем.

Бизнесу, который использует платформенную занятость, стоит учитывать не только налоговый статус человека, но и фактические условия работы. Если гражданско-правовой договор прикрывает обычные трудовые отношения, у заказчика могут возникнуть налоговые и другие правовые риски.

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