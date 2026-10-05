В бьюти- и фитнес-сегменте растет число специалистов, готовых выйти в найм, но работодатели отвечают на это сокращением числа предложений. За январь—август 2026 года количество резюме увеличилось на 10% год к году. В августе рост ускорился до 17%, тогда как вакансий стало на 17% меньше, сообщили hh.ru и платформа «Сферия».

Unsplash

Особенно заметна эта тенденция в фитнесе. За первые шесть месяцев года число резюме выросло на 28%, а вакансий — сократилось на 17%, говорит глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. В среднем на одну вакансию в двух сегментах приходилось десять кандидатов. Одновременно меняется и сама структура занятости: часть специалистов уходит от работы напрямую с клиентами.

Для фитнес-клубов одной из причин стал рост налоговых рисков при сотрудничестве с самозанятыми. По словам главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, 56% клубов уже отказались от такой схемы. Тренерам приходится искать другие варианты работы, в том числе трудоустройство в штат. В бьюти-индустрии мастеров также подталкивают к найму изменения в правилах продвижения услуг и желание работать на легальной площадке.

Еще один источник кадрового притока — специалисты, которые раньше принимали клиентов дома. Часть из них теперь ищет работу в салонах. Кроме того, растущий спрос на косметологию повышает потребность в сотрудниках с медицинским образованием. Для ряда услуг им необходима работа в салоне с соответствующей лицензией.

Читайте также Куда уходит фитнес: почему регионы становятся новой точкой роста для спортивного бизнеса

Салоны и фитнес-клубы при этом не готовы быстро увеличивать расходы. В первом полугодии в России открылось 139 новых фитнес-объектов против 222 годом ранее. При этом затраты отрасли растут намного быстрее выручки: за девять месяцев оборот прибавил 12,7%, а совокупные расходы — около 29%. Рентабельность фитнес-бизнеса остается в пределах 3–5%.

Потребители тоже стали экономить на таких услугах. За январь—сентябрь количество покупок в салонах красоты снизилось на 4%, а в фитнес-клубах — на 7%. Средний чек вырос на 10% и достиг 1,89 тыс. и 3,95 тыс. руб. соответственно. Но более дорогие услуги не компенсировали сокращение числа покупок, поэтому бизнес осторожнее подходит к расширению штата.

При этом квалифицированных сотрудников по-прежнему не хватает. В августе медианная зарплата в бьюти- и фитнес-сегменте составила 100 тыс. руб. в месяц — на 11% больше, чем годом ранее. Парикмахерам в среднем предлагали 118,1 тыс. руб., косметологам — 112,1 тыс. руб. Вакансии для фитнес-тренеров подорожали на 19%, до 81,4 тыс. руб. То есть кандидатов стало больше, но специалисты с опытом по-прежнему могут выбирать между предложениями.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.