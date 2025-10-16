В России появится возможность оформить льготную ипотеку для самозанятых, фрилансеров и владельцев малого бизнеса. Теперь такие кредиты смогут выдавать микрофинансовые организации (МФО) с государственным участием. Закон вступает в силу в конце октября 2025 года, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Freepik

По словам парламентария, инициатива должна помочь гражданам, которые не могут подтвердить доход в традиционном банковском формате.

«Речь идет о так называемых нестандартных заемщиках, оказавшихся в своеобразной кредитной изоляции. Это самозанятые, фрилансеры, владельцы малого бизнеса, а также люди, которые исправляют кредитную историю и демонстрируют финансовую дисциплину», — пояснил Кошелев.

Он подчеркнул, что речь идет исключительно о государственных ипотечных программах — таких как семейная, ИТ-ипотека, а также дальневосточная и арктическая ипотека.

Право выдачи таких займов получат только микрофинансовые организации со 100% участием субъекта РФ. В каждом регионе будет действовать не более одной такой организации, находящейся под контролем Банка России. Регулятор намерен отслеживать их деятельность так же внимательно, как и работу банков, чтобы минимизировать риски и предотвратить злоупотребления.

По мнению Кошелева, нововведение позволит снизить монополию банков на рынке региональной ипотеки и сделать оценку заемщиков более гибкой.

«Предоставление легального инструмента МФО позволит Банку России взять под контроль процессы, которые раньше могли существовать в “серой” зоне — когда люди оформляли дорогие потребительские кредиты на жилье», — отметил депутат и добавил, что это не альтернатива банковскому кредитованию, а дополнительный механизм.