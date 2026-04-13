Разница в заработках самозанятых мужчин и женщин достигает 15 тыс. руб (НДП). В первой половине марта 2026 года мужчины в цифровом сегменте зарабатывали в среднем 52 тыс. руб., женщины — 37 тыс. руб. В офлайн-сегменте — 15 100 и 12 200 руб. соответственно. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Моя удаленка» и «Объединения самозанятых России».

Профессиональные предпочтения у мужчин и женщин, платящих налог на профессиональный доход (НПД), существенно различаются. Женщины в 77% случаев работают в маркетинге, онлайн-образовании, дизайне и смежных интеллектуальных сферах. Около 40% из них — в возрасте от 22 до 31 года и живут в Москве, Санкт-Петербурге или городах-миллионниках.

Мужчины, напротив, чаще заняты в физической занятости. В транспортно-логистической отрасли, включая курьерские услуги и перевозки, их доля превышает 94%. Каждый второй (52%) — водитель в возрасте от 27 до 46 лет. Основные регионы — Красноярск, Иркутск, Барнаул и другие города Сибири и Дальнего Востока.

Руководитель отдела продаж «Моя удаленка» Радик Галимуллин отметил, что цифровая самозанятость дает гибкость и высокий доход, тогда как офлайн-работа часто оказывается вынужденной с низким уровнем заработка. Он считает, что меры поддержки для разных категорий самозанятых должны различаться.

Председатель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов добавил, что для одних НПД — основной источник дохода и способ развивать собственное дело, для других — легальный способ подработки. Гибкий график в цифровой сфере особенно важен для женщин, совмещающих работу с семьей. Транспортная отрасль, по его словам, была мужской задолго до введения НПД, новый режим лишь легализовал уже существовавший спрос на подработку в регионах.

