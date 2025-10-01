Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Министерства труда России о проведении эксперимента по добровольному страхованию самозанятых граждан при временной нетрудоспособности. Об сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники и копию документа. Программа начнет действовать с 1 января 2026 года и продлится до конца 2028-го.

Unsplash

Участники эксперимента смогут самостоятельно определить величину ежемесячных компенсаций — 35 тыс. или 50 тыс. руб. Ставка обязательного платежа составит 3,84% от выбранной величины, то есть 1344 или 1920 руб. соответственно.

Предусмотрена система скидок. Так, через 18 месяцев регулярных отчислений без обращений за выплатами взнос снизится на 10%, а после двух лет — еще на 30%. При пропуске платежа участие в программе автоматически прекращается с первого дня следующего месяца.

Воспользоваться пособием можно через полгода после первого взноса. Величина выплат привязана к общему трудовому стажу и периоду участия в эксперименте. При стаже свыше восьми лет и регулярных отчислениях более года застрахованный получит полную сумму. Для граждан со стажем от пяти до восьми лет предусмотрена выплата 80% от выбранной суммы, менее пяти лет — 60%. Если взносы вносились от шести до 12 месяцев, размер пособия составит 70% от указанных величин. Страховщик перечислит средства в течение 10 рабочих дней после закрытия больничного листа.

По информации ФНС, в августе 2025 года число самозанятых в стране превысило 14 млн человек. Без дополнительных отчислений они могут рассчитывать только на социальную пенсию размером 8824 руб.

Эксперты оценивают перспективы программы осторожно. Старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Бурдяк полагает, что интерес проявит ограниченная группа самозанятых. Экономическая неопределенность и инфляционное давление снижают готовность к долгосрочному планированию, большинство будет избегать дополнительных расходов. Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец считает механизм продуманным, однако указывает на низкую активность самозанятых. Так, к аналогичной программе пенсионного страхования подключился только 1% участников.