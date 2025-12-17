Госдума на пленарном заседании одобрила законопроект, ужесточающий штрафы за перевозку детей без автокресел. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях. Основным нововведением стало установление повышенной ответственности для самозанятых таксистов.

Freepik

Согласно новой норме, водители, работающие по режиму «налог на профессиональный доход», будут приравнены к должностным лицам. За нарушение правил перевозки детей им будет грозить штраф в 50 тыс. рублей, а не 5 тыс., как для обычных граждан.

Также закон повышает штрафы для других категорий:

Для водителей-физических лиц — с 3 до 5 тыс. руб.

Для должностных лиц — с 25 до 50 тыс. руб.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — со 100 до 200 тыс. руб.

Прочитайте также Реформа рынка такси: водителям могут разрешить работать в любом регионе России

Ранее поступило предложение от Общественной палаты (ОП) России ввести обязательное требование для таксистов — оборудовать автомобили детскими креслами.

Председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко озвучил конкретные рекомендации: машины такси экономкласса должны иметь как минимум одно детское кресло, а автомобили классов «комфорт», «комфорт-плюс» и «бизнес» — не менее двух.