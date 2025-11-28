Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала важную инициативу, которая позволит таксистам легально работать в любом регионе России независимо от места их постоянной регистрации. Проект устраняет административное ограничение, мешающее водителям официально трудиться в регионах временного пребывания, пишут «Ведомости».

Сейчас для получения разрешения на перевозку пассажиров таксист должен быть постоянно зарегистрирован в том регионе, где планирует работать. Это мешает, если, например, водитель из Краснодара, который работает в соседнем Новороссийске, хочет трудиться в Москве или Санкт-Петербурге.

Новелла создаст механизм, который даст индивидуальным предпринимателям и самозанятым таксистам получать разрешения на работу в любом регионе страны, независимо от места постоянной прописки.

Ожидается, что эта реформа коснется всего рынка, поскольку изменения означают легализацию труда мигрирующих работников, возможность работать в регионах с высоким спросом и упрощение административных процедур.

Эксперты убеждены, что неизбежным последствием принятого законопроекта станет переток водителей в Москву и Санкт-Петербург — города с традиционно высоким спросом на услуги такси. В результате может произойти перенасыщение рынка в столичных регионах, снижение тарифов из-за усиления конкуренции, увеличение нагрузки на городскую инфраструктуру и усложнение налогового администрирования.

Для минимизации рисков предлагается использовать комплексную информационную систему «Аналитика работы такси», проверять водителей через федеральные базы данных МВД и ФНС, мониторить деятельность через агрегаторы такси и сохранить требования к стажу (не менее трех лет) и отсутствию судимостей.

Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме 20 ноября, и до второго чтения необходимо доработать порядок выдачи разрешений для ИП, механизмы межрегионального налогового администрирования и систему контроля за водителями, работающими вне региона регистрации.

Инициаторы проекта рассчитывают легализовать труд тысяч таксистов, которые работают неофициально в регионах временного пребывания, и создать более гибкую и мобильную систему обеспечения транспортными услугами по всей стране.