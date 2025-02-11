Воспользоваться самозапретом на кредиты в новом формате можно с 1 марта 2025 года. Именно с этой даты каждый гражданин России может воспользоваться этой функцией через портал «Госуслуги». Соответствующий закон приняли в феврале 2024 года. По словам депутатов, его ввели для борьбы с мошенниками. Год назад глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что каждый четвертый рубль украденный со счетов граждан был заемным. «Инк.» разобрался, как работает самозапрет на кредиты и как его снять, если это потребуется.

Что поменяет новый закон

Если раньше, чтобы оформить самозапрет, нужно было писать отдельное заявление в каждый банк и микрофинансовую организацию (МФО), то с 1 марта система упрощается. Теперь при оформлении заявления информация о добровольном отказе от займа средств будет сразу поступать во все квалифицированные Бюро кредитных историй (БКИ).

Значит, если заявление подано до 22:00, оно начинает действовать в тот же день. Следовательно, если вы или злоумышленники, в чьих руках оказались ваши персональные данные, отправляете заявку в банк или МФО, придет отказ. Так как в системе уже отобразится наличие самозапрета.

Новая функция распространяется только на беззалоговые займы. То есть запретить себе брать кредит на покупку недвижимости или автомобиля вы не сможете.

Также самозапрет на кредит можно вводить в разных вариациях: вы можете установить ограничения только на онлайн- или и на офлайн-операции; отдельно выбрать ограничения на займы в МФО или банках. В заявлении можно добавить и так называемый «потолок» по банковским операциям. Это означает, что вы в праве сами установить себе ограничение на размер переводов со своих счетов.

Как подключить самозапрет на кредиты с 1 марта

Чтобы воспользоваться самозапретом на кредиты, вам нужен аккаунт на портале «Госуслуги». Для подачи заявления потребуются паспортные данные и СНИЛС. С 1 сентября этого же года функция запрета на получение займов будет доступна и во всех МФЦ страны. Подача заявления абсолютно бесплатна, и пользоваться самозапретом можно неограниченное количество раз.

Если вы переживаете, заработала ли эта функция, есть возможность это проверить. Для этого нужно снова воспользоваться порталом «Госуслуги». Или можно самостоятельно направить запрос в Бюро кредитных историй. Чтобы узнать, в каком именно учреждении зарегистрирована ваша история, нужно направить запрос через, опять же, портал «Госуслуги».

Как отключить самозапрет на кредиты

Процедура снятия самозапрета на кредиты такая же простая, как и установка этого ограничения. Снова потребуется открыть портал «Госуслуги» и заполнить через него заявление. Эта функция тоже бесплатная, и ею можно пользоваться неограниченное количество раз.

Правда,стоит учесть, что если сам самозапрет начинает действовать практически мгновенно, то его снятие заработает только через двое суток после снятия ограничения. Законотворцы назвали это «периодом охлаждения». Нужен он для того, чтобы у человека было время на то, чтобы основательно обдумать потенциальную покупку или грядущий займ. Из минусов: если деньги нужны срочно, например, из-за проблем со здоровьем, этот период охлаждения может сыграть против заемщика.

Кому должен помочь самозапрет на кредиты

Основная цель упрощения получения самозапрета — защита граждан от деятельности мошенников. За последние годы правоохранительные органы фиксируют все больше случаев, когда злоумышленники под разными предлогами посредством телефонных звонков принуждают людей не только отдавать свои сбережения, но и брать на себя кредиты. Особенно часто на такой обман попадаются граждане старшего возраста.

С новым законом даже если мошенники получат доступ к вашему личному кабинету на портале «Госуслуги», оформить займ они не смогут. Однако это сработает только в том случае, если вы к этому времени уже подадите заявление о самозапрете на кредиты.

Если вы беспокоитесь, что родственники могут стать целью мошенников, лучше объяснить им, как работает самозапрет, и предложите свою помощь в подаче заявления. Оптимально это сделать для людей преклонного возраста. В случае, если они запланируют какую-то покупку с привлечением заемных средств, то сначала запрет нужно снять, а сразу после сделки вновь подключить возможность. Важно помнить, что в полной мере панацеей от злоумышленников эта функция не станет, отмечают эксперты.

Оксана Васильева к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации «Когда человек оформляет самозапрет, в его кредитной истории появляется соответствующая запись. Банки при рассмотрении заявки на кредит видят эту запись и автоматически отказывают в выдаче займа. Это значит, что даже если кто-то попытается взять кредит на имя человека, используя его личные данные, банк не сможет одобрить такую сделку. Однако стоит учитывать, что самозапрет не гарантирует полную защиту от мошенников, так как не защищает собственные средства, которые есть на счетах».

Новая функция может быть полезна для тех, кто потерял документы или уехал на продолжительное время из России. Еще одним типом людей, которым пригодится самозапрет на кредиты, могут стать шопоголики. Ведь в случае, если нужно ограничить свои траты и не влезать в долговую яму, такая функция может стать отличным инструментом самоконтроля.