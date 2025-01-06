На выставке CES 2025 японская компания Kirin Holdings, известная своим пивом и напитками, продемонстрировала новую электронную ложку, которая делает еду более соленой на вкус. В компании сообщили, что для этого она использует слабый электрический ток для концентрации молекул ионов натрия в пище, придавая продуктам более сильный вкус умами и соли.

Ограниченная партия устройств поступила в продажу в Японии в 2024 году по цене около $127, но Kirin надеется запустить продажи по всему миру в ближайшие годы. Компания утверждает, что это устройство может заметно повысить «соленость» пищи без добавления натрия.

Стоит отметить, что в 2023 году технология Kirin, лежащая в основе устройства, получила сатирическую Шнобелевскую премию за необычные научные исследования.

Исследователи, создавшие эту технологию, впервые опубликовали свою диссертацию в 2011 году. С тех пор они успели создать ложки, вилки и палочки для еды, пропускающие электрические токи в пищу.

Компания Kirin утверждает, что создала ложку, чтобы помочь людям потреблять меньше соли. Эта проблема особенно актуальна для Японии, где взрослое население страны съедает более чем в два раза больше рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения нормы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты впервые за 30 лет пересмотрели критерии, по которым продукты можно назвать «здоровыми». Из нового списка исключены такие продукты, как белый хлеб, а вместо них добавлены яйца и лосось.