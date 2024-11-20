В этом году акции Samsung Electronics упали примерно на 28% на фоне опасений по поводу отставания компании в сегменте производства чипов памяти. Однако после того, как южнокорейский гигант неожиданно объявил о выкупе собственных акций на сумму около $7,2 млрд в течение следующего года, аналитики ожидают, что это станет катализатором для роста акций.

Некоторые из них отмечают, что он также может помочь семье основателя компании укрепить свои позиции. Тем временем акции конкурента SK Hynix выросли примерно на 23% в этом году на фоне интереса инвесторов к его чипам для ИИ.

«Решение о выкупе акций стало приятным сюрпризом. Мы считаем, что руководство Samsung активно стремится предотвратить дальнейшее падение акций, — написал аналитик JPMorgan Chase & Co. Джей Квон. — Мы считаем, что реструктуризация и план действий по возвращению технологического лидерства будут иметь более важное значение в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Сангхюн Парк из Clepsydra Capital отмечает, что обратный выкуп поможет семье основателей укрепить контроль над компанией за счет сокращения пакета акций, принадлежащего внешним инвесторам. Он также отмечает, что это может посодействовать им в решении проблем с налогами.

Напомним, что члены семьи использовали акции компании в качестве залога для уплаты налогов на наследство. Некоторые из них сделали это, чтобы занять деньги в финансовых учреждениях.

Samsung все еще пытается догнать Taiwan Semiconductor Manufacturing в области производства микросхем на условиях аутсорсинга, а также борется с жесткой конкуренцией на рынках смартфонов и другой потребительской электроники. Хотя компания недавно заявила, что добилась «значительного» прогресса в производстве чипов памяти для ИИ, некоторые наблюдатели считают, что в руководстве скоро произойдут изменения.

«Мы предполагаем, что это произойдет в конце ноября», — написал в своем отчете аналитик Citigroup Питер Ли. По его словам, эти шаги вместе с выкупом акций должны быть «хорошо восприняты рынком».

Ранее компания традиционно считалась одним из доминирующих игроков в области полупроводников, что позволило ей воспользоваться преимуществами взрывного развития ИИ. Теперь прибыль Samsung упала, согласно данным S&P Capital IQ, ее рыночная стоимость снизилась на $126 млрд. Аналитики считают, что Samsung отстает от конкурентов по ряду причин, включая недостаточное инвестирование в HBM и тот факт, что она не является пионером в этой области.