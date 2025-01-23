Samsung Electronics представила свои новейшие смартфоны Galaxy S25, работающие на базе чипов Qualcomm и модели искусственного интеллекта Google. Их усовершенствованные функции призваны оживить продажи и дать отпор Apple и китайским конкурентам. На мероприятии в Калифорнии компания продемонстрировала более тонкую версию флагманских моделей. Кроме того, компания планирует в первой половине этого года выпустить Galaxy S25 Edge, тем самым опередив выход более тонкого iPhone от Apple.

Samsung опередила Apple, первой выпустив смартфон на базе искусственного интеллекта, но в прошлом году не смогла вернуть себе пальму первенства на мировом рынке , уступив американскому конкуренту на рынке премиум-класса и с китайским компаниям в бюджетном сегменте.

«Мы на шаг впереди отрасли с точки зрения функционала на базе ИИ. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении», — заявил Пак Джи Сон, исполнительный вице-президент, возглавляющий команду Samsung Language AI.

Компания сохранила цены на свою серию Galaxy S25 на уровне от $799 до $1299. По словам Пака, новинка использует Gemini от Alphabet в качестве движка по умолчанию, а также усовершенствованный встроенный голосовой помощник Samsung Bixby.

Аналитик Forrester Томас Хассон считает, что для Samsung будет непросто выделить Bixby среди конкурентов. «Я не думаю, что сегодня существует действительно стоящее приложение, которое убедило бы потребителей приобрести смартфон с ИИ», — сказал он.

Galaxy S25 предлагает более персонализированный пользовательский опыт использования искусственного интеллекта. Например, сервис «Now Brief», который дает рекомендации пользователям на основе личных данных, хранящихся и обрабатываемых на телефоне в целях конфиденциальности, будет отображать набор настраиваемых элементов, таких как календари, новости, температура воздуха в спальне и уровень углекислого газа в воздухе.

Телефон сможет выполнять несколько задач с помощью одной команды, например, находить предстоящие спортивные мероприятия и добавлять их в календари пользователей.

Samsung использовала мобильную платформу Snapdragon 8 Elite от Qualcomm для всей линейки Galaxy S25, отказавшись от собственного мобильного чипа Exynos. Это серьезное изменение стратегии для компании, которая ранее использовала обе платформы.

Samsung также планирует использовать чип Exynos в своих складных моделях, которые будут выпущены в конце этого года.

Акции Samsung упали на 1,1%, отставая от рынка в целом. Потеря составила 0,4%. Предварительная прибыль Samsung за четвертый квартал, опубликованная ранее в этом месяце, не оправдала ожиданий из-за затрат на разработку чипов и растущей конкуренции на рынке смартфонов.

Напомним, что в 2024 году акции Samsung Electronics упали примерно на 28% на фоне опасений по поводу отставания компании в сегменте производства чипов памяти. Однако после того, как южнокорейский гигант неожиданно объявил о выкупе собственных акций на сумму около $7,2 млрд в течение следующего года, аналитики ожидают, что это станет катализатором для роста акций.