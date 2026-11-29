Samsung работает над новой функцией Galaxy AI под названием Recompose, которая позволит менять угол съемки и перспективу уже сделанных фотографий. Искусственный интеллект будет создавать трехмерное представление снимка, а затем достраивать участки изображения, которые не попали в объектив камеры. Упоминания технологии обнаружили журналисты Android Authority при изучении программного кода первой бета-версии One UI 9.5.

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Новая функция станет частью фоторедактора Photo Assist. Сейчас пользователи смартфонов Samsung могут перемещать и удалять объекты на фотографиях, а нейросеть автоматически заполняет освободившееся пространство. Recompose позволит редактировать композицию всего снимка, в том числе менять положение виртуальной камеры относительно изображенных на нем предметов.

Судя по обнаруженному коду, управлять перспективой можно будет с помощью жестов на сенсорном экране. Движение одним пальцем изменит угол обзора, а двумя — позволит масштабировать, перемещать и поворачивать сцену. Отдельный ползунок даст возможность визуально приблизить или отдалить объекты на заднем плане.

Технология, предположительно, будет работать в два этапа. Сначала специальный программный модуль Spatial Core построит карту глубины фотографии, которая описывает примерное расстояние между камерой и различными объектами. Для этого система также будет учитывать фокусное расстояние объектива и положение основного объекта съемки. Обработка должна происходить непосредственно на смартфоне.

После выбора нового ракурса исходная фотография и параметры перспективы будут отправляться на серверы Samsung. Генеративная модель восстановит недостающие детали сцены и сформирует итоговое изображение. В программном коде журналисты обнаружили обозначения NB2 и NB2.1, которые могут указывать на использование моделей генерации изображений Google Nano Banana. Однако официального подтверждения этому пока нет.

У технологии будут и технические ограничения. Согласно предварительным данным, длина меньшей стороны исходной фотографии должна составлять не менее 500 пикселей, а разрешение крупных изображений перед обработкой может уменьшаться до 12 Мп. Кроме того, для генерации недостающих частей снимка, вероятно, потребуются подключение к интернету и учетная запись Samsung.

Разработка может стать очередным шагом в конкуренции производителей смартфонов за качество мобильной фотографии. Если раньше основное внимание уделялось характеристикам объективов и сенсоров, то теперь компании все активнее используют генеративный ИИ для изменения изображений после съемки. Такие инструменты позволяют исправлять композицию фотографий без дополнительного оборудования, но одновременно усложняют определение их достоверности: дорисованные детали могут не соответствовать действительности.

Samsung пока официально не представила Recompose. Журналистам Android Authority не удалось запустить функцию даже на флагманском Galaxy S26 Ultra с установленной бета-версией One UI 9.5. Неизвестно, получат ли ее существующие смартфоны Galaxy или компания сделает технологию эксклюзивной для устройств следующего поколения.

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