Компания Apple 18 сентября вывела на рынок флагманский смартфон нового поколения iPhone 18 Pro Max. Аппарат поступил в продажу более чем в 65 странах, и Россия не оказалась в стороне: клиенты, забронировавшие устройства через внутренних продавцов, забирают их в первый же день. Однако официальной поддержки лишены сразу несколько функций, включая ИИ, оплату цифровых сервисов и работу в сетях 5G.

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Серьезнее всего пострадал комплекс Apple Intelligence, который компания из Купертино рассматривает как технологическую основу нового поколения устройств. На территории России активирована лишь часть модулей, а для разблокировки отдельных инструментов необходимо вручную сменить геопозицию аппарата и переключить язык интерфейса на английский.

Отсутствие российской локализации привело к отключению модернизированной Siri, которая должна извлекать контекст из пользовательских программ и обрабатывать многосоставные запросы; интеграции ChatGPT через голосовой ассистент. Не работают и Writing Tools — встроенные инструменты для правки текста внутри сторонних программ.

Дополнительно отрезаны Genmoji для конструирования авторских эмодзи, Image Playground для синтеза визуальных изображений, Visual Intelligence для распознавания предметов через объектив камеры, расширенный поиск по фотогалерее и Clean Up — ретушер для удаления посторонних объектов с кадров.

Инструмент перевода речи в реальном времени тоже не обошелся без ограничений. Русский язык пока не входит в перечень поддерживаемых, поэтому полноценный перевод переписок, голосовых вызовов и звуковых дорожек через AirPods в сценариях с участием русской речи невозможен.

Финансовый блок экосистемы Apple для российских клиентов по-прежнему закрыт. Карты отечественных кредитных организаций и лицевые счета сотовых операторов не подходят для расчетов внутри App Store и встроенных программ, а также для продления подписок Apple Music, iCloud+, One, TV+, Arcade и Fitness+. Те же барьеры распространяются на iTunes Store, Apple Podcasts и приобретение мелодий для входящих вызовов.

Работа в сетях пятого поколения на iPhone в России до сих пор не реализована. Это происходит на фоне того, что с 11 сентября технология 5G развернута в 15 городах-миллионниках и потенциально обслуживает около 10 млн абонентов, если опираться на статистику Минцифры. Руководитель министерства Максут Шадаев ранее упоминал о диалоге с Apple по вопросу включения соответствующей опции.

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