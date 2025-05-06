Самая востребованная среди иностранных абонентов российская базовая станция расположена в Антарктиде, выяснили эксперты ПАО «МТС». В 2024 году на российской полярной станции Беллинсгаузен количество гостевых подключений в сети оператора превышало число местных абонентов в сотни раз, а доля роумингового интернет-трафика составила более 40%. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

В течение 2024 года на станции Беллинсгаузен, самой северной российской точке в Антарктиде, было зарегистрировано рекордное количество подключений — 7 556 уникальных абонентов, представляющих 171 оператора связи из 79 стран мира. Для сравнения, это больше, чем количество дипломатических представительств в большинстве стран мира.

Пиковая нагрузка пришлась на антарктическое лето (ноябрь — декабрь), когда одновременно в сети находилось до 3,7 тыс. иностранных абонентов. В этот период соотношение роуминговых и местных подключений достигало 240:1, что является абсолютным рекордом для телекоммуникационных сетей. Анализ трафика показал, что 42,6% всего объема передаваемых данных приходилось на иностранных пользователей, при этом голосовая связь составляла лишь 5,6% от общего трафика.

Наибольшую активность проявляли абоненты из Китая (China Mobile), США (T-Mobile USA) и Филиппин (Smart Philippines). Чилийские операторы (Telefonica Chile) лидировали по продолжительности звонков, в то время как американские пользователи генерировали наибольший объем интернет-трафика.

Какие данные отправляли

Наиболее востребованными сервисами оказались СМС и передача данных. В 2024 году доля роумингового трафика данных на станции составила 42,6%, а голосового — 5,6%.

На станции «Прогресс», где мобильная связь была развернута еще в 2020 году, ситуация имела свои особенности. Близость станции Чжуншань обусловила преобладание китайских операторов (China Mobile и China Unicom), на долю которых приходился 81% всех роуминговых подключений.

Всего здесь было зафиксировано 689 подключений от операторов 26 стран. Характерной особенностью стала выраженная сезонность — в декабре количество иностранных абонентов вдвое превышало число местных пользователей, тогда как в зимние месяцы (апрель — сентябрь) это соотношение было практически равным.

На станции «Новолазаревская» наибольшим спросом пользовались голосовые услуги — 7% всех звонков совершались роумерами. Всего за год было зарегистрировано 287 абонентов из 29 стран.

Наличие работающего аэродрома обусловило пятикратный рост подключений летом, когда количество иностранных абонентов в три-четыре раза превышало число местных пользователей. Индийские операторы (Bharti Airtel Limited и Vodafone Essar) доминировали как по количеству подключений, так и по объему трафика.