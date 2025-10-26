Специалисты «Авито Недвижимости» собрали подборку самых дорогих домов на рынке загородного жилья Калининградской области. В нее вошли эксклюзивные резиденции с видом на воду, современные виллы со спа-зонами и технологичные особняки. Подробности и фотографии — в распоряжении «Инка»

Дизайнерская вилла под Гурьевском

Подборку открывает вилла в Гурьевском муниципальном округе площадью почти 300 кв. м на участке 14 соток стоимостью 225 млн руб. В интерьерах — дизайнерская отделка, в гостиной — камин, а в зоне отдыха — спа-комплекс с сауной, хаммамом и бассейном с подогревом. На территории предусмотрены гараж на два автомобиля, автоматический полив и система охраны периметра.

Коттедж у воды

Следующий объект — трехэтажный коттедж на первой линии Чистого пруда площадью 515 кв. м на участке 18 соток. Цена — 148 млн руб. Дом выполнен из керамического блока с отделкой паркетом, керамогранитом и тканевыми обоями. В планировке — гостиная с дровяным камином, кухня-столовая с выходом на террасу, мастер-спальня с гардеробной и санузлом, а также спортивный зал и баня с зоной барбекю.

Шале в гуще леса в Светлогорске

В Светлогорске на продажу выставлен двухэтажный дом в стиле шале площадью 382,7 кв. м за 165 млн руб. В отделке использованы только натуральные материалы. В доме — четыре спальни, кухня-студия и гостиная с камином. Из панорамных окон открывается вид на сосновый лес. На участке — гараж, зона отдыха и система автоматического полива.

Дом — и теннисный домик

Завершает подборку трехэтажный дом в поселке Лесной площадью 270 кв. м на участке 20 соток, стоимостью 200 млн руб. Интерьеры оформлены в стиле хай-тек. В доме — просторная кухня-гостиная с выходом к бассейну, кабинет, детская, бильярдная и тренажерный зал. На территории расположены теннисный домик, площадка для барбекю и уличный камин.

