Богатейший человек Египта Нассеф Савирис (Forbes оценивает его состояние почти в $9 млрд) планирует вложить до $50 млрд в инфраструктурные проекты в США, пишет The Financial Times (FT). Это станет частью масштабной реструктуризации его бизнеса.

Нассеф Савирис. The Financial Times

Издание отмечает, что вскоре будет объявлено о слиянии принадлежащей Савирису компании по производству химикатов и удобрений OCI Global с семейным строительным холдингом Orascom Construction. Новая компания будет зарегистрирована в Абу-Даби.

Она сосредоточится на инвестициях в инфраструктуру в США, включая центры обработки данных. Планируется вложение собственного капитала и средств партнеров через покупку акций и кредиты в течение ближайшего десятилетия. «Основным направлением для следующего этапа развития нашего бизнеса станет инфраструктура — именно здесь мы видим наибольшие перспективы», — сказал бизнесмен газете.

По мнению Савириса, Orascom, как и некоторые из самых успешных компаний в отрасли, такие как французская Vinci и испанская Ferrovial, имеет преимущество благодаря своему богатому опыту в строительстве и управлении проектами.

«В один прекрасный день эти компании добьются большего успеха, чем кучка банкиров, которые проводят анализ активов в кабинете, а затем изо всех сил пытаются извлечь из них максимальную выгоду», — сказал Савирис.

Читайте также Nvidia инвестирует $5 млрд в Intel и начнет совместную разработку чипов

FT отмечает, что Orascom уже работает в сфере инфраструктуры США через свою дочернюю компанию Weitz, которую она приобрела в 2012 году. Компания Weitz занимается строительством дата-центров, терминалов аэропортов и университетских кампусов.

Нассеф Савирис является младшим сыном покойного Онси Савириса, основавшего в 1950-х годах строительную компанию и превратившего ее в крупную транснациональную корпорацию, которая сейчас называется Orascom.