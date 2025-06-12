Над нашими головами разворачивается невидимая борьба за контроль над глобальным информационным пространством. Технологические гиганты и целые государства инвестируют миллиарды в развертывание спутниковых группировок, стремясь обеспечить широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Эта новая космическая гонка определяет не только будущее телекоммуникаций, но и геополитический ландшафт, ведь тот, кто контролирует данные, контролирует мир.

В этой гонке ключевую роль играет наземная инфраструктура. Орбитальные спутники — лишь одна часть сложной системы. Для ее полноценной работы необходима сеть наземных станций сопряжения, или «шлюзов» (gateways), которые соединяют спутниковую группировку с глобальным оптоволоконным интернетом. Размещение таких объектов — стратегически важное решение, которое требует учета множества факторов: от географического положения до политической стабильности и местного законодательства.

Именно поэтому новость о том, что одна из самых амбициозных космических компаний мира нацелилась на тихий уголок в сердце Европы, вызвала живой интерес у аналитиков. Власти Швейцарии подтвердили, что получили заявку на развертывание критически важного объекта связи. За этим запросом стоит компания, чье имя неразрывно связано с революцией в освоении космоса и планами по колонизации других планет.

Новый этап космического интернета

Во вторник, 10 июня, Федеральное управление связи Швейцарии (BAKOM) сообщило, что интернет-сервис Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, подал заявку на эксплуатацию спутниковой линии связи на юго-западе страны. Это официальное подтверждение планов по интеграции нейтральной Швейцарии в глобальную сеть спутникового интернета нового поколения.

Согласно информации, опубликованной газетой Le Nouvelliste, Starlink планирует построить наземную станцию в муниципалитете Лейк. Проект предполагает установку 40 спутниковых антенн, которые станут ключевым узлом для передачи данных между низкоорбитальной спутниковой группировкой Starlink и наземной интернет-инфраструктурой.

Выбор Швейцарии не случаен. Страна известна своим политическим нейтралитетом, стабильной экономикой и развитой технологической базой. Размещение здесь наземной станции может предоставить Starlink определенные преимущества в вопросах суверенитета данных и регуляторной предсказуемости. Для самой Швейцарии это возможность стать важным хабом в системе глобального интернета нового поколения.

Представитель BAKOM сообщил агентству Reuters, что точные сроки и содержание потенциальной лицензии еще предстоит определить. В настоящее время швейцарский телекоммуникационный регулятор находится в контакте с представителями Starlink для обсуждения всех деталей проекта. Выдача лицензии станет формальным разрешением на строительство и эксплуатацию объекта, который усилит присутствие компании в Европе.

Проект Starlink направлен на создание «мега-созвездия» из десятков тысяч малых спутников на низкой околоземной орбите для предоставления высокоскоростного интернета по всему миру, особенно в отдаленных и труднодоступных регионах. Развертывание разветвленной сети наземных станций, подобных той, что планируется в Лейке, является необходимым условием для обеспечения низкой задержки и высокой пропускной способности системы. Таким образом, тихий швейцарский городок может вскоре стать одним из центров глобальной паутины 21-го века.