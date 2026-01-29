На рынке элитной коммерческой недвижимости Москвы появилось уникальное предложение. В башне «Восток» комплекса «Федерация» в «Москва-Сити» выставлен на продажу офисный пентхаус F-375. Общая стоимость объекта составляет 11 млрд руб.

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, которая выступает консультантом сделки, цена за квадратный метр достигает 4,16 млн руб. По этой оценке, данный лот является самым дорогим офисным помещением в России в расчете на квадратный метр.

Пентхаус расположен на 95-м этаже и занимает трехуровневое пространство площадью 2642 кв. м. Его первый уровень начинается на высоте 360 метров над землей, а верхняя точка находится на отметке 375 метров. Такие параметры делают его самым высоким офисом в России и Европе.

Как отмечают эксперты, формат офисного пентхауса крайне редок. Разница в стоимости между этим объектом и стандартными офисами в том же «Москва-Сити», где средняя цена квадратного метра составляет около 1 млн руб., сопоставима с разрывом между элитным жильем и обычными апартаментами.

Пространство офисного пентхауса спроектировано как два независимых вертикальных блока, каждый из которых может функционировать автономно. В помещении выполнена полная премиальная отделка «под ключ», установлена мебель и техника от известных международных брендов. К особенностям объекта относятся увеличенная высота потолков (от 5 метров), наличие нескольких лаунж-зон, террас и двух индивидуальных стеклянных лифтов.

Планировка включает несколько функциональных зон. На первом уровне находятся лобби с ресепшеном, рабочие места, переговорные комнаты, зоны отдыха, кафе, библиотека и гостевые апартаменты. Второй уровень отведен под кабинеты для топ-менеджмента с сопутствующими служебными помещениями. На третьем, самом высоком уровне, расположены VIP-кабинеты для первых лиц компании, переговорные, конференц-зал и зеленая лаунж-зона.

В Москве в период до 2030 года запланировано создание 7,3 млн квадратных метров офисных помещений. Примерно 3,5 млн кв. м из этого объёма в настоящее время находятся на стадии проектирования. Согласно прогнозам аналитиков, в 2026 году выход новых проектов на рынок ожидается сдержанным.

