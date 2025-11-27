Средняя цена квадратного метра эксклюзивных форматов элитной недвижимости на первичном рынке Москвы за последние пять лет удвоилась, достигнув рекордных 3,37 млн руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования NF Group, пишет ТАСС.

Аналитики изучали объекты с уникальными характеристиками — повышенной этажностью, приватными входами, летними помещениями и другими особенностями, которые предлагаются по премиальной стоимости.

На конец сентября 2025 года рынок демонстрировал устойчивый рост. Квартальное увеличение цен составило 1%, а годовой прирост достиг 18%. При этом объем предложения значительно расширился — в элитных новостройках представлено около 240 эксклюзивных объектов, что на 33% больше, чем год назад, и почти в 2,5 раза превышает показатели пятилетней давности.

Структура предложения

Пентхаусы доминируют в сегменте эксклюзивной недвижимости, составляя 84% от общего объема предложения (свыше 200 объектов). Среди них особой популярностью пользуются двухуровневые варианты. Другие форматы распределились следующим образом:

● сити-хаусы: 7% (около 20 объектов);

● таунхаусы: 3% (примерно 10 лотов);

● виллы: 3% (около 10 лотов);

● редкие форматы: совокупно не более 3% (двухуровневые лоты, особняки, скай-виллы, объекты с патио).

Партнер и региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев отмечает, что трофейная недвижимость чаще реализуется на завершающих стадиях строительства или в готовых проектах.

«Для подобных покупок особенно важна эмоциональная составляющая — возможность оценить виды, качество отделки и другие детали вживую», — подчеркивает эксперт.

Несмотря на сокращение количества сделок на 21% в годовом выражении, совокупная стоимость продаж выросла на 20%. Эта парадоксальная динамика объясняется значительным увеличением средневзвешенной цены предложения, что свидетельствует о сохранении устойчивого спроса на премиальные объекты несмотря на общее охлаждение рынка.