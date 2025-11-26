Гендиректор Woof Дэниел Хаарбургер уже несколько лет задает кандидатам один и тот же простой вопрос — «Опишите свой обычный день». За пять лет с 2019 года через его компанию прошло больше полусотни сотрудников, и за это время он услышал множество странных ответов. Но один, по его словам, стал абсолютным антирекордом. Однажды претендент начал собеседование словами, которые Хаарбургер запомнил как самый неудачный старт за всю карьеру.

«Кандидат буквально сказал: “У меня в жизни полный бардак, я не представляю, что вообще делаю”, — вспоминает он.

После такого вступления разговор сразу пошел под откос».

Хаарбургер подчеркивает, что честность на интервью важна, но откровенность не должна превращаться в демонстрацию полной беспомощности. Эксперт по подбору персонала Том Гимбел из LaSalle Network соглашается: искажать факты — вредно и неэтично, но работодатели действительно хотят понимать слабые стороны соискателя. Главное — уметь говорить о них конструктивно.

Если личная или рабочая рутина кажется хаосом, это сигнал остановиться и оценить, что именно выходит из-под контроля. Затем — понять, какие обязанности даются тяжело, и составить план, который поможет вернуть ощущение управляемости. Такой подход показывает, что человек готов меняться и брать ответственность на себя.

Гимбел отмечает: у каждого есть области для роста, и важно честно признавать, что вызывает трудности. Это производит куда лучшее впечатление, чем попытка скрыть очевидные провалы. Спокойный тон, ясные формулировки и уверенность в голосе — все это работает сильнее, чем попытки увильнуть или сбиться с мысли.

На невербальные сигналы тоже смотрят. Преподаватель Стэнфорда и эксперт по коммуникациям Мэтт Абрахамс советует держать руки в поле зрения, сидеть ровно, не зажимать плечи и поддерживать зрительный контакт — такие мелочи помогают выглядеть собранно.

Рекрутеры регулярно сталкиваются с поразительно неудачными репликами. Например, бывший сотрудник отдела найма Nvidia Стефани Факрелл однажды услышала от кандидата прямое признание, что должность его «не особо интересует». Подобные истории регулярно попадают в списки главных ошибок на собеседованиях — эксперты выделяют десятку наиболее типичных промахов, которых точно стоит избегать.