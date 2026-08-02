Американский невролог Говард Такер, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой практикующий врач в истории, незадолго до смерти рассказал, какие принципы, по его мнению, помогают прожить долгую и насыщенную жизнь. Его эссе опубликовало CNBC Make It с разрешения семьи уже после смерти автора.

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Такер умер 22 декабря 2025 года в возрасте 103 лет. Более 75 лет он работал неврологом и продолжал врачебную практику до закрытия своей больницы в 2022 году. После этого он занимался медицинско-юридической экспертизой.

По словам врача, главный секрет долголетия — не в одном универсальном рецепте. Он признавал, что важную роль играют генетика и удача, однако выделял три привычки, которые, по его мнению, доступны практически каждому.

Первой он называл постоянную умственную активность. Такер сравнивал мозг с мышцей, которая без регулярной нагрузки постепенно теряет свои способности. Он советовал продолжать учиться, осваивать новые навыки, читать, заниматься волонтерством или любым другим делом, требующим интеллектуальных усилий. Сам врач в возрасте около 60 лет поступил в юридическую школу, а в 67 лет получил лицензию адвоката.

Вторым важным принципом Такер считал отказ от ненависти и затяжных обид. По его словам, гнев не только отнимает силы, но и может негативно влиять на здоровье, повышая уровень стресса и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо этого он советовал сосредоточиться на людях и занятиях, которые делают жизнь более осмысленной.

Третьим правилом врач называл умеренность. Он не призывал полностью отказываться от любимой еды или других удовольствий, но считал, что именно баланс помогает сохранять здоровье и получать удовольствие от жизни в долгосрочной перспективе.

«Поддерживайте ум в тонусе, отпустите горечь и наслаждайтесь жизнью. Каждый день — это шанс прожить хорошо», — таким советом Такер завершил свое последнее эссе.

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