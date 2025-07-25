Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов совместно с бюро Генпро разработал проект жилого небоскреба One, который станет самым высоким в Европе. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

MR Private

На вершине башни высотой 379,1 метра в »Москва-Сити» на рекордной высоте 338,3 метра расположится парк Sky Garden.

Проект обещает стать новой архитектурной доминантой столицы благодаря дизайну в стиле эмо-тек. Фасад здания, вдохновленный лентой Мебиуса, образует сложную замкнутую плоскость с витражным остеклением, которое будет подсвечиваться в темное время суток.

Особенностью конструкции станет разделение здания на две башни на уровне 19 метров с последующим соединением их высотным мостом. Именно на этом мосту разместится парк площадью более 1 тыс. кв. м с разнообразным озеленением и смотровой площадкой.

В 294-тысячном комплексе предусмотрено сочетание жилых, офисных и рекреационных пространств. Жилые этажи займут уровни с 36 по 90, включая двухуровневые пентхаусы. Инфраструктура будет включать торговую галерею, фитнес-центр с бассейном под стеклянным куполом, а также приватные зоны для резидентов.

Реализацией проекта занимается девелопер MR в рамках направления коллекционной недвижимости MR Private. Генеральным проектировщиком выступает GORPROJECT, а концепцию благоустройства разрабатывает международное бюро Turenscape, известное своими работами в Сингапуре, Шанхае и Чикаго. Ожидается, что строительство будет завершено к 2030 году.