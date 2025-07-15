Девелоперская компания Hines из Техаса представила планы строительства небоскреба в Сан-Франциско, который станет самым высоким зданием на Западном побережье США. Проект высотой 373 метра (1 225 футов) планируется возвести на территории бывшего кампуса энергетической компании PG&E по адресу 77 Beale Street.

GyozaDumpling/dezeen

Новый небоскреб, который может получить название 200 Mission, превзойдет по высоте текущих лидеров — 335-метровый Wilshire Grand Centre в Лос-Анджелесе и 330-метровую Salesforce Tower в Сан-Франциско. Последняя, кстати, была построена при участии того же девелопера Hines и находится всего в нескольких кварталах от планируемой новостройки.

Проект предусматривает комплексное освоение территории площадью 148,644 тыс. кв. м. Помимо основной башни, в планах восстановление двух исторических зданий на Market Street, преобразование офисного здания на 25 Beale Street и создание общественного парка.

Как отметил мэр Сан-Франциско Дэниель Льюри, этот проект превратит пустующий городской квартал в многофункциональное пространство с офисами, жильем и торговыми площадями.

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Хотя мастер-план всего комплекса разрабатывает архитектурное бюро Pickard Chilton, выбор архитектора для главной башни пока не завершен. Первоначально планировалось, что соседнюю башню 50 Main спроектирует знаменитое бюро Foster + Partners, однако в последнее время появились сообщения о пересмотре этих планов.

Этот амбициозный проект продолжает трансформацию делового центра Сан-Франциско, где уже работали такие звездные архитектурные бюро, как WORKac и Studio Gang, а Foster + Partners недавно завершили реконструкцию знаменитой пирамиды Трансамерики.