Среди редких форматов элитной недвижимости самым востребованным оказались ситихаусы. В начале 2025 года в продаже на рынке Москвы находилось 1 456 лотов высшего ценового сегмента. 229 (16%) из них представляют собой редкие форматы, такие как пентхаусы, ситихаусы и виллы. Согласно исследованию Sminex, медианная стоимость такой недвижимости с осени 2024 года увеличилась на 3%, до 2,9 млн руб. за 1 кв. м. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Согласно исследованию, самым дорогим форматом недвижимости на элитном рынке стали пентхаусы. Их доля на рынке составила 10,8%, а средняя стоимость достигает 3,6 млн руб. за 1 кв. м.

Это роскошные квартиры с террасами на последних этажах дома и лучшими видами на город. В некоторых предусмотрена возможность установить дровяной камин, бассейн или персональный лифт.

Ситихаусы представляют собой двух- или трехэтажные квартиры с патио, отдельным входом через лобби или с улицы. С декабря 2024 года покупатели приобрели пять таких лотов.

На их долю приходится 3,4% рынка. Таким образом они стали самым востребованным редким форматом недвижимости. Стоимость ситихауса составляет в среднем 2,3 млн руб. за 1 кв.м.

Виллы — это частные дома в несколько этажей. Там предусмотрены патио, собственные приватные входы и просторные террасы. Они являются самыми редкими лотами, их доля на рынке составляет 1,4%. Стоимость такое жилья — 2,8 млн. руб. за 1 кв. м.

Самый дорогой и редкий лот был продан в Тверском районе Москвы. Им стал особняк площадью 501 кв. м в собрании «Ильинка 3/8» от Sminex. Покупатели приобрели его за 1,2 млрд руб.

Еще два дорогостоящих лота были куплены в Хамовниках. Пентхаус площадью 209 кв. м в доме «Саввинская 27» от Level Group обошелся новым владельцам в 760,4 млн руб.

Во «Фрунзенской набережной» Sminex продал ситихаус площадью 238,3 кв. м за 705,5 млн руб. Эта компания стала лидером по объему редких лотов. S Второе место заняла MR Group с 34 лотами, третье — «Ингеоцентр» с одиннадцатью.

Больше всего редких лотов на московском элитном рынке представлено в Хамовниках и Тверском районе — 74 и 58, соответветственно. Эти же локации стали лидерами по объему продаж.

По словам директора по оценке Sminex Святослава Куланина, в общей сложности на рынке Москвы на сегодняшний день представлено 67 элитных домов, в которых компании продают 216,8 тыс. кв. м.

Согласно индексу стоимости элитной недвижимости, который рассчитывает Sminex, цена квадратного метра по итогам четвертого квартала 2024 года составила 2,43 млн руб. По итогам квартала этот показатель увеличился на 6,8%.

Ранее сообщалось, что элитная недвижимость в Москве пользуется повышенным спросом, поскольку россияне отказываются от зарубежных сделок из-за санкций. Это, в свою очередь, способствует росту цен на премиальное столичное жилье.