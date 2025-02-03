Элитная недвижимость в Москве пользуется повышенным спросом, поскольку россияне отказываются от зарубежных сделок из-за санкций, пишет Bloomberg. Это, в свою очередь, способствует росту цен на премиальное столичное жилье.

Столкнувшись с сокращением возможностей тратить деньги за границей, многие россияне вкладывают их в отечественную недвижимость. Другие используют жилье как средство защиты от инфляции, которая подскочила, заставив центральный банк поднять ставки до рекордного уровня.

«Людям с российским гражданством по всему миру закручивают гайки», — комментирует Екатерина Румянцева, основатель московского брокера элитной недвижимости Kalinka Ecosystem.

По данным NF Group, ранее известной как Knight Frank Russia, продажи элитных квартир по цене от 1,95 млн руб. за квадратный метр в Москве в прошлом году выросли почти на 40%. А цены — на 21%, в результате чего российская столица оказалась в одном ценовом сегменте с Парижем и Лондоном.

Количество новых элитных квартир и вилл, появляющихся в Москве, дает представление о неравномерном развитии российской экономики. Государственные расходы стимулируют рост, но при этом и инфляцию, а следовательно и повышение ставок.

В то же время ужесточение санкций лишает россиян возможности инвестировать за границу. В связи с этим стоимость некоторых объектов элитной недвижимости достигает заоблачных высот, которые обычно наблюдаются в Дубае или Лондоне.

Например, резиденция площадью 1161 кв м в стиле модерн в проекте «Левенсон», построенном в начале XX века выдающимся архитектором Федором Шехтелем, расположена в отреставрированном особняке в историческом центре Москвы.

Проект включает в себя два десятка квартир и возводится компанией Vesper, одним из крупнейших московских девелоперов элитной недвижимости. Дом находится недалеко от Патриарших прудов и стал одним из самых дорогих объектов недвижимости, проданных в прошлом году. Его стоимость составила около 3,8 млрд руб., по данным Kalinka.

Многие из строящихся элитных проектов расположены в центральных районах рядом с крупнейшими достопримечательностями города и имеют обширные парки на территории.

«Застройщики стали чаще предлагать уникальные дорогие лоты в элитных домах, — говорит Дмитрий Халин, управляющий партнер компании Intermark Intown Sales, которая ранее работала в России под брендом Savills. — Мы видим высокий спрос на дорогие резиденции с хорошими видами».

Проект «Камыши», расположенный в элитном районе Жуковка на западной окраине Москвы, является ярким примером новых проектов, выходящих на рынок. Он включает 11 двухэтажных вилл на берегу Москвы-реки, окруженных садами, с окнами от пола до потолка и минималистичными интерьерами.

Цены начинаются от $25 млн и доходят до $45 млн. Пять вилл уже проданы. Архитектор проекта — Юрий Григорян из компании «Меганом», которая спроектировала «узкий небоскреб в Нью-Йорке.

Хотя точные данные о личности покупателей, наводнивших рынок, получить сложно, в Kalinka говорят, что возраст большинства из них — от 40 до 50 лет. Как правило, это владельцы крупных промышленных компаний или топ-менеджеры, а также клиенты из сферы информационных технологий, шоу-бизнеса и спорта.

На фоне нестабильной экономики они рассматривают недвижимость как способ уберечь капитал от колебаний национальной валюты. В то время как ключевая ставка Банка России в 21% предлагает привлекательные ставки по депозитам, рубль в прошлом году упал примерно на 25%.

Динамика московского рынка недвижимости контрастирует с другими мировыми городами, традиционно популярными среди россиян. Лондон, например, получил прозвище Лондонград благодаря таким жителям, как Роман Абрамович и Михаил Фридман.

Конечно, состоятельные россияне не отказываются от зарубежной недвижимости. Бали и Таиланд по-прежнему считаются одними из самых востребованных.

Что касается ОАЭ, то по данным местного брокера Betterhomes, в прошлом году обладатели российских паспортов опустились на 9-е место в рейтинге 10 крупнейших покупателей недвижимости в Дубае, после того как в 2022 году они занимали первое место.

В целом спрос среди состоятельных россиян на зарубежную недвижимость упал на 24% в прошлом году по сравнению с 2023 годом, по данным Intermark.

В Москве высокие процентные ставки и растущие затраты на строительство могут снизить темпы роста предложения элитной недвижимости в этом году. По словам Соловьева из NF Group, девелоперы могут быть вынуждены накапливать земельные банки вместо того, чтобы запускать новые проекты.

Однако в других частях страны также появляются новые проекты. Так, например, Сочи стал одним из самых популярных мест среди состоятельных россиян, желающих приобрести недвижимость.

Среди последних элитных проектов здесь можно назвать Mantera Seaview Residence — комплекс, раскинувшийся на 6 гектарах, включающий в себя отель, жилые дома и множество удобств, начиная от саун и заканчивая снежной комнатой.

Ранее выяснилось, что в 2024 году лидерами по количеству сделок по покупке первичной недвижимости Сочи стали жители Москвы. Общая доля иногородних покупателей, то есть не проживающих в Краснодарском крае, составила 85%.