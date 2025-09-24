Немецкая компания SAP SE будет сотрудничать со стартапом OpenAI из США для предоставления услуг искусственного интеллекта, включая ChatGPT, государственному сектору Германии. Об этом сообщает пресс-служба американской компании.

Инициатива получила название OpenAI for Germany. Сервисы компании Сэма Альтмана будут доступны через облачную платформу Delos Cloud от SAP, работающей на базе технологии Microsoft Azure. Это обеспечит локальное хранение данных в соответствии с европейским законодательством, сказано в заявлении.

В рамках проекта OpenAI планирует адаптировать свои ИИ-решения для нужд немецких государственных учреждений, включая работу с документами и анализ данных. Отдельно подчеркивается необходимость соблюдения строгих норм ЕС по защите данных.

SAP, крупнейшая технологическая фирма Европы, уже несколько лет инвестирует в развитие программного обеспечения и теперь фокусируется на генеративном ИИ. Ранее компания вложила средства в стартапы Aleph Alpha, Cohere и Anthropic, которые конкурируют с OpenAI на рынке искусственного интеллекта.

Bloomberg отмечает, что после объявления о партнерстве акции SAP выросли более чем на 2%.

В августе OpenAI предложила федеральным ведомствам США корпоративную версию ChatGPT всего за $1 в год, рассчитывая ускорить внедрение искусственного интеллекта в госсекторе страны. OpenAI, а также Alphabet (Google) и Anthropic были одобрены в качестве поставщиков ИИ-решений на новой торговой площадке, предназначенной для масштабных госзакупок программного обеспечения.