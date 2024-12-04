Saxo Bank ежегодно публикует прогнозы, представляющие маловероятные и недооцененные события, которые тем не менее могут существенно повлиять на мировые рынки. Смелый прогноз инвестбанка включает в себя Nvidia, которая обойдет своих коллег из «великолепной семерки» самых надежных в мире акций, распад OПЕК, рефляцию в Китае и прорыв в области биотехнологий.

«Наши возмутительные прогнозы не совсем новости и не совсем реальны. По крайней мере, пока, — заявляют аналитики на официальном сайте Saxo Bank. — Мы не знаем, какие именно силы будут двигать мировую экономику в следующем году, вот что по нашему мнению, произойдет».

В 2025 году новая администрация Трампа полностью пересмотрит характер отношений США с миром, вводя повышенные пошлины на импорт и одновременно пытаясь сократить дефицит с помощью Департамента эффективности государственного управления, которым руководит Илон Маск.

По прогнозам Saxo Bank, это приведет к тому, что рынок криптовалют вырастет в четыре раза и достигнет объема более чем $10 трлн. При этом доллар США потеряет 20% по отношению к основным валютам и 30% — к золоту.

В американской экономике продолжится рефляция, а заработные платы будут идти в ногу с товарной инфляцией, поскольку производственные ресурсы возвратятся в США, а местные экспортеры получат преимущество.

Технологический гигант Nvidia, благодаря революционным чипам искусственного интеллекта, станет вдвое больше Apple и займет место самой прибыльной компании всех времен.

В 2025 году успех Nvidia еще больше усилится благодаря доступности ее революционного чипа Blackwell. Он обеспечивает 25-кратное увеличение производительности вычислений ИИ на единицу потребляемой энергии по сравнению с предыдущим поколением H100.

Акции Nvidia будут торговаться значительно выше $250, прежде чем рынок начнет сомневаться в ее способности генерировать все больше прибыли, а нежелательное внимание со стороны регулирующих органов к ее монопольному статусу снизит ожидания инвесторов.

Создав самый грандиозный долговой пузырь в истории, Китай сделает ставку на фискальное стимулирование в размере триллионов юаней. В 2025 году страна попытается справиться с инфляционными рисками при помощи фискальных инициатив, которые в совокупности обойдутся более чем в 50 трлн юаней (около $7 трлн) в 2025 году и в последующие годы.

По мнению аналитиков Saxo Bank, объединив биоинженерию и медицину, ученые создадут с помощью биопечати человеческое сердце. Это продлит жизнь миллионам людей на планете.

​​Несмотря на то что большинство компаний в сфере биотехнологий и 3D-печати находятся на этапе стартапов, следует следить за всплеском IPO в этой сфере, считают эксперты. Эти технологии могут изменить отрасль здравоохранения, что приведет к улучшению результатов лечения пациентов и значительному экономическому росту.

Аналитики считают, что в 2025 году ОПЕК может потерять актуальность и оказаться на «пепелище истории». Это связано с тем, что электромобили становятся все более доступными.

По их данным, две трети мировой добычи нефти превращается в бензин и дизельное топливо для легковых и грузовых автомобилей. Снижение спроса на эти энергоносители означает, что в будущем значение ОПЕК еще больше снизится, а лимиты добычи в несколько миллионов баррелей в день «станут неактуальными».

Сырая нефть упадет в цене, что станет благом для авиакомпаний, производителей химикатов, красок и шин, а также компаний, занимающихся грузоперевозками и логистикой. Но рынок быстро придет в равновесие и цены стабилизируются, поскольку «поставщики с более высокими издержками, особенно в Северной Америке, свернут добычу дорогой сланцевой нефти».

В то же время японские автопроизводители будут отчаянно пытаться догнать других игроков рынка электромобилей.

Поскольку центры обработки данных технологических гигантов будут потреблять еще больше электроэнергии, счета за коммунальные услуги резко вырастут, а «возмущенная общественность потребует принятия мер».

В 2025 году цены на электроэнергию в США резко увеличатся в нескольких густонаселенных районах, поскольку крупнейшие технологические компании попытаются сохранить объемы поставок электроэнергии для дата-центров.

Это вызовет «народное возмущение», считают аналитики. Ситуация усугубится скачками цен на электроэнергию в периоды пиковой нагрузки.

Еще один прогноз Saxo Bank — массовый бум инвестиций США в энергетическую инфраструктуру. Такие компании, как Fluor, будут расти, подписывая новые крупные контракты, а Megapack от Tesla будет привлекать все больше внимания.

Долгосрочные цены на природный газ в США более чем удвоятся, что является существенным фактором инфляционных ожиданий.

В 2025 году ряд природных катастроф в США застанет страховую отрасль врасплох, нанося ущерб, во много раз превышающий $40 млрд, взысканные по искам, связанным с ураганом Катрина в 2005 году.

Акции Berkshire Hathaway продолжат расти, поскольку у компании Баффета достаточно капитала, чтобы пережить панику, и компания увеличит свою долю рынка.

В Великобритании фунт стерлингов по отношению к евро вернется к уровням, не наблюдавшимся со времен Brexit. В 2025 году он вырастет до 1,27 по отношению к евро, тем самым сведя на нет преимущества, полученные после голосования по Brexit.

Поощрение внутренних инвестиций и более надежные перспективы роста поддержат британскую валюту против колеблющегося евро, поскольку курс евро к фунту стерлингов упадет до 0,7500, что ниже 0,76 — курса за день до голосования по Brexit. Британский индекс FTSE 100 будет демонстрировать рост.

Ранее сообщалось, что Британский банк HSBC решил прекратить обработку платежей розничных клиентов из России и Белоруссии. В банке сообщили, что любые связанные с этими странами платежи могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и отклонены. Годом ранее HSBC также прекратил обслуживание российских и белорусских корпоративных клиентов.