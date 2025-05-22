По данным Сбербанка, к 2026 году искусственный интеллект будет задействован в 85% кибератак по всему миру. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на 34-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

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Кузнецов отметил, что ИИ становится основным инструментом киберпреступников, позволяя им создавать новые вирусы, фишинговые сайты и дипфейки, а также находить уязвимости в системах безопасности. По его словам, технологии искусственного интеллекта усиливают традиционные угрозы, такие как DDoS-атаки, вирусы-вымогатели и трояны.

Для противодействия этим рискам необходимо активнее внедрять ИИ в системы киберзащиты. В Сбербанке уже используют более 100 AI-моделей в антифрод-механизмах, что позволяет эффективнее выявлять и предотвращать атаки.

Кузнецов также подчеркнул, что киберпреступность становится все более серьезной угрозой на фоне глобальной цифровизации и международных конфликтов. По его данным, в 2024 году количество кибератак почти удвоилось, и многие компании оказались не готовы к такому росту угроз.

Основной мотив злоумышленников остается финансовым, однако увеличивается и роль других факторов, включая шпионаж и хактивизм – использование кибератак для привлечения внимания к социальным и политическим проблемам.

Эксперт обратил внимание на то, что значительная часть руководителей компаний ожидает серьезных операционных сбоев из-за киберрисков, что требует усиления мер защиты и более активного применения технологий искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности.