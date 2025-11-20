Глава Сбера Герман Греф на международной конференции AI Journey сообщил о планах завершить до 1 января программу сокращения 20% сотрудников. Особенностью этого процесса он назвал использование искусственного интеллекта для анализа эффективности, пишет ТАСС.

Freepik

Греф пояснил, что сокращение сотрудников стало следствием закрытия неэффективных проектов и оптимизации штата, что приводит к высвобождению ресурсов.

Однако с этой позицией не согласился присутствовавший на конференции президент России Владимир Путин. В ответ на слова главы Сбера он заявил, что не бывает неэффективных сотрудников, а бывают руководители, которые с ними плохо работают.

Греф согласился с этой точкой зрения, добавив, что неэффективные сотрудники часто являются результатом работы неэффективных менеджеров, и признал свою долю ответственности в этом.

С начала 2025 года Сбер уже сократил более 13,5 тыс. штатных сотрудников, писал FrankMedia. Как пояснял ранее зампред правления банка Тарас Скворцов, сокращение численности персонала — это долгосрочный тренд, связанный с внедрением ИИ. Он уточнял, что основная стратегия — это не массовые увольнения, а сокращение найма нового персонала, что приводит к естественному снижению численности за счет текучести кадров.

Еще в 2018 году Греф говорил о радикальном сокращении рабочих мест, особенно в среднем звене менеджмента, благодаря автоматизации. При этом тогда отмечалось, что большинство сокращенных менеджеров не были уволены, а прошли переобучение и перешли на другие должности внутри банка.