Сбербанк, «Т-банк» и «Альфа-банк» предложили создать «роуминг» на рынке платежей вместо запуска единого платежного QR-кода. Объединение банков предлагает объединить платформы, чтобы иметь возможность передавать клиентов между несколькими операторами. По словам одного из представителей, это — «элементарнейшая доработка».

«Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других банков. Поэтому мы предлагаем не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами», — пояснил представитель объединения банков.

По его словам, если QR-код будет невозможно считать с помощью одного приложения, то банк автоматически сделает подмену ссылки на платформу от Национальной системы платежных карт (НСПК), чтобы обработать платеж. Банки будут получать определенный доход за эти действия, добавил он.

«Идеальная ситуация видится такой: есть две платформы, клиент не думает, как платить, так как ему доступны все инструменты, включая цифровой рубль», — подчеркнул представитель консорциума.

В настоящее время на рынке существует два платежных QR-кода: в Системе быстрых платежей на базе НСПК и на базе решения Сбербанка, к которому присоединились другие банки. При этом QR-код от «Сбера» уже сейчас проводит платежи в том числе через СБП.

Осенью 2023 года Центробанк предложил создать единый платежный QR-код, чтобы пользователи не запутались при их считывании на кассах в магазине. Глава «Сбера» Герман Греф раскритиковал эту идею, предупредив о потере интереса к инновациям, если единый платежный QR-код будет только на базе НСПК.

В октябре прошлого года НСПК завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети СБП. В ответ «Сбербанк» вместе с «Альфа-банком» и «Т-банком» создали консорциум для развития платежного QR-кода на базе технологии MultiQR от «Сбера». В январе 2025 года они зарегистрировали для этой цели оператора — ООО «Финтех-платформа».

Законопроект, внесенный в Госдуму в декабре 2024 года, обязует банки с 1 января 2026 года подключить единый QR-код на базе решения НСПК. При этом крупнейшие кредитные организации должны будут уже с 1 июля 2025 года обеспечить прием цифровых рублей через него.

Банки хотят сохранить возможность получать комиссию за прием транзакций, поэтому ищут различные альтернативы универсальному QR-коду на базе НСПК, отмечает партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова.

«Создание единого QR-кода изначально было нацелено на развитие конкуренции в области QR-платежей, где, используя единый код, другие банки точно так же могли бы подключаться к этому решению. Когда теперь появляется консорциум банков, куда может войти ограниченное количество участников, идея «универсальности» теряется» — отметила она.

При этом, если Центробанк решит, что введение двух параллельных стандартов с маршрутизацией не противоречит интересам стабильности и прозрачности рынка, а НСПК сочтет тарифы за роуминг обоснованными, то компромисс возможен, добавляет управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин.

Он отметил, что технически «платежный роуминг» кажется реализуемым. Для этого понадобится создать систему обмена данными между операторами QR-кодов, согласовать протоколы передачи запросов, шифрования и верификации платежей.

Главные сложности, по мнению эксперта, — это обеспечение безопасности и бесперебойной маршрутизации большого потока данных об операциях в режиме реального времени. Для конечного пользователя это должно выглядеть одинаково удобно вне зависимости от того, какой вариант будет согласован.

По словам Семериковой, если платежный роуминг будет запущен, то он не повлияет на стоимость приема QR-платежей. При этом Калякин считает, что банки-эквайеры могут переложить свои расходы на «роуминг» на магазины , повысив тарифы за проведение транзакций.

Если банки получат возможность устанавливать комиссии за осуществление платежей между платформами, это позволит им монетизировать собственную инфраструктуру и частично компенсировать понесенные затраты на интеграцию платформ, добавляет эксперт.

По последним данным Центробанка, объем безналичных платежей по QR-коду по итогам девяти месяцев 2024 года составил 2,56 трлн руб. Объем платежей по картам за этот же период составил 43,4 трлн руб.

Напомним, что банк «ВТБ» запустил решение для оплаты покупок за рубежом, которое позволит рассчитываться через приложение, используя QR-код. В банке не раскрыли список стран, где будет доступен сервис, но отметили, что его уже протестировали в одной из стран ближнего зарубежья.