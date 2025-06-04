С 2 по 15 июня открыт прием заявок на участие в Летней цифровой школе Сбера — бесплатной программе повышения квалификации для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. Проект реализуется при поддержке СберУниверситета, выпускники получают официальные удостоверения о прохождении обучения.

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В новом сезоне участникам доступны восемь актуальных направлений:

наука о данных и инжиниринг

Java-разработка

цифровые платформенные решения

актуальные технологические тренды

устойчивое развитие бизнеса

цифровые финансовые технологии

современный риск-менеджмент

продуктовый дизайн

Образовательный интенсив пройдет с 1 июля по 31 августа в онлайн-формате на платформе СберУниверситета. Программа включает live-сессии с ведущими экспертами Сбера в области искусственного интеллекта, машинного обучения и технологических инноваций.

В 2023 году программу успешно завершили 1,5 тыс. преподавателей из ведущих российских вузов. Наиболее активными участниками стали представители МИРЭА, Санкт-Петербургского политехнического университета, РАНХиГС, МГУ и других престижных учебных заведений. Конкурсный отбор составил 4 человека на место. За пять лет существования проекта обучение прошли 6 тысяч преподавателей.

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Наталья Дудина, руководитель блока «Люди и культура» Сбера, подчеркнула значимость проекта для развития профессионального педагогического сообщества. Она отметила, что программа создает пространство для обмена передовыми практиками и поиска инновационных решений образовательных задач цифровой эпохи.

Дмитрий Зубцов, курирующий академическое направление в СберУниверситете, рассказал о нововведениях этого года. В частности, для обеспечения эффективного обучения введено вступительное тестирование по выбранному направлению, позволяющее участникам объективно оценить свой уровень подготовки.

Регистрация открыта до 15 июня для преподавателей вузов и колледжей, включая участников предыдущих сезонов (при условии выбора нового трека). Для подачи заявки необходимо успешно пройти входное тестирование.