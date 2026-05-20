Сбер хочет использовать китайские микрочипы для развития GigaChat. Глава банка Герман Греф заявил об этом во время визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщает Reuters. Интерес к китайскому оборудованию связан с западными санкциями, которые ограничивают доступ России к передовым ИИ-чипам.

Mohamed Nohassi, Unsplash

«Мы надеемся, что сможем использовать китайские микрочипы для GigaChat», — сказал Греф в интервью государственному телеканалу «Первый канал».

GigaChat — один из самых заметных российских проектов в сфере искусственного интеллекта и больших языковых моделей. Его развивает Сбербанк — крупнейший банк страны, который в последние годы активно вкладывается в машинное обучение, нейросети и цифровую инфраструктуру.

Интерес Сбер к китайским ИИ-чипам проявляется на фоне растущего мирового спроса на ускорители для нейросетей. За такие процессоры сейчас конкурируют крупнейшие технологические компании КНР, включая ByteDance, Tencent и Alibaba. Один из самых обсуждаемых вариантов — линейка Huawei Ascend, в том числе новый ИИ-чип Ascend 950.

Читайте также Вашингтон частично отступает в технологической войне с Пекином и открывает доступ к чипам Nvidia

Ascend 950 называют одним из самых производительных китайских решений для задач глубокого обучения и генеративного ИИ. При этом, по оценкам экспертов, он все еще уступает американскому ускорителю Nvidia H200, который используется для обучения наиболее мощных нейросетевых моделей.

Греф не уточнил, какие именно процессоры Сбер хотел бы использовать для GigaChat. Зависимость от импортной электроники остается одной из главных проблем для российских ИИ-проектов, облачных вычислений и других стратегически важных направлений.

После введения западных ограничений Китай стал одним из ключевых поставщиков технологического оборудования для российского рынка. На этом фоне Москва и Пекин наращивают сотрудничество в полупроводниках, инфраструктуре для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислениях.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.