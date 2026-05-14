Администрация США разрешила примерно десяти китайским компаниям приобрести один из самых мощных чипов для искусственного интеллекта — Nvidia H200, однако ни одной поставки до сих пор не состоялось. Как сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией, сделки фактически заблокированы на фоне усиливающегося технологического противостояния между Вашингтоном и Пекином.

Речь идет о Nvidia H200 — одном из самых мощных ускорителей искусственного интеллекта в мире и ключевом оружии в глобальной гонке ИИ. По производительности этот чип уступает только новому поколению Blackwell, которое считается флагманом Nvidia для эпохи генеративного искусственного интеллекта, крупных языковых моделей и дата-центров следующего поколения.

До того как Вашингтон начал ужесточать экспортный контроль над полупроводниками, Nvidia практически безраздельно доминировала на китайском рынке передовых ИИ-чипов, контролируя около 95% сегмента. Китай при этом оставался одним из важнейших источников дохода компании, обеспечивая примерно 13% всей выручки Nvidia.

Глава компании Дженсен Хуанг ранее заявлял, что рынок искусственного интеллекта в КНР уже в 2026 году может вырасти до $50 млрд, превратившись в один из крупнейших ИИ-рынков планеты.

По данным источников, лицензии на покупку H200 получили китайские технологические гиганты, включая Alibaba, Tencent, ByteDance и JD.com. Одобрения также получили дистрибьюторы, в том числе Lenovo и Foxconn.

Каждому одобренному клиенту разрешено приобрести до 75 тыс. чипов в рамках экспортных лицензий США. Купить их могут напрямую у Nvidia либо через авторизованных посредников.

Однако, несмотря на разрешение со стороны Вашингтона, сделки застопорились. По словам одного из источников, китайские компании начали отказываться от закупок после сигналов со стороны Пекина. Китайские власти, как утверждается, усиливают давление с целью блокировки либо тщательной проверки подобных соглашений, стремясь поддержать собственную полупроводниковую индустрию.

Эту позицию косвенно подтвердил министр торговли США Говард Латник, заявивший на слушаниях в Сенате, что центральное правительство Китая «пока не позволяет компаниям покупать эти чипы», поскольку страна хочет сосредоточить инвестиции на развитии внутренних технологий.

Ситуация приобрела дополнительный политический вес на фоне визита Дональда Трампа в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным источников, Хуанг изначально не входил в официальную делегацию Белого дома, но позже присоединился к поездке по приглашению Трампа. Президент США якобы забрал главу Nvidia на Аляске по пути в Китай, что породило надежды на возможный прорыв в переговорах по поставкам H200.

На этой неделе Хуанг также выступил на китайском государственном телевидении CCTV, выразив надежду, что переговоры Трампа и Си помогут улучшить отношения между двумя странами.

История вокруг H200 иллюстрирует, насколько глубоко геополитическое соперничество США и Китая проникло в сферу искусственного интеллекта, полупроводников и высокопроизводительных вычислений. Даже формально разрешенная торговля теперь может оказаться парализованной из-за конкурирующих национальных интересов, а крупнейшие игроки рынка ИИ — от Nvidia до китайских облачных платформ — оказываются заложниками этой технологической войны.

