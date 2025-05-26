«Сбербанк Лизинг» и компания «Завод Роботов» объявили о старте совместной программы лизинга промышленных роботов-манипуляторов RusRobot. Новая программа предоставит российским предприятиям возможность приобретать серийно выпускаемые отечественные роботы различных модификаций и грузоподъемности на выгодных условиях.

Фото: rusrobot

Как отметили в пресс-службе «Завода Роботов», программа специально разработана для упрощения процесса роботизации производственных мощностей. Лизинговая схема позволяет предприятиям избежать сложностей, связанных с получением кредитов, и дает возможность модернизировать производства за счет передовых российских технологий.

Основатель «Завода Роботов» Андрей Гартунг, который также возглавляет ПАО «ЧКПЗ», подчеркнул ключевые преимущества внедрения отечественных роботизированных решений. По его словам, использование российских роботов не только повышает конкурентоспособность предприятий и производительность труда, но и обеспечивает принципиально новый уровень безопасности производственных процессов.

22 мая министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о временном характере льготных условий по локализации робототехники. Согласно заявлению министра, специальные условия будут действовать только до конца 2025 года, что должно стимулировать производителей и обеспечить честную конкуренцию при отборе проектов для государственной поддержки внедрения роботизированных решений.

Новая лизинговая программа Сбербанка и «Завода Роботов» призвана помочь российским предприятиям воспользоваться преимуществами роботизации в этот благоприятный период, когда государство оказывает максимальную поддержку внедрению отечественных технологических решений.