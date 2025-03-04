С 4 марта 2025 года Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5%, в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка на новые квартиры теперь составляет 28,2%, а на вторичное жилье — 27,6%.

«С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на «Домклик». Базовые ставки по ипотечным кредитам снизились на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса», — сообщили в банке.

Таким образом, при первоначальном взносе, размер которого превышает 50% стоимости жилья, снижение составило 1,5%. Так, минимальная ставка в Сбербанке на первичную недвижимость составляет 28,2%, а на вторичную — 27,6%.

При первоначальном взносе от 20% до 50% минимальная ставка на новое жилье составит 28,7%, а на вторичное — 28,1%.

«Сбер» стал первым среди крупных российских банков, снизивших ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года, пояснили в пресс-службе кредитной организации.

По данным сервиса «Домклик», с начала года Сбербанк выдал почти 45 тыс. ипотечных кредитов в общей сложности на 194 млрд руб. Ипотечный портфель банка достиг 10,9 трлн руб.

Напомним, что с 1 марта 2025 года Банк России снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, первый взнос по которым превышает 20%. В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными.