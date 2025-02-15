С 1 марта 2025 года Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, первый взнос по которым превышает 20%. В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. В ЦБ считают, что их уменьшение не приведет к значительному влиянию на накопления макропруденциального буфера капитала по ипотеке.

В Центробанке отметили, что ранее принятые меры по ужесточению макропруденциальной политики способствовали снижению рисков ипотечного кредитования в 2024 году.

Так, по данным регулятора, на кредиты, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, в четвертом квартале 2024 года пришлось 13% выдач (45% во второй половине 2023 года). Также снизилась и доля рискованных кредитов с первоначальным взносом менее 20%. Если во второй половине 2023 года она составляла 50%, то в четвертом квартале 2024 года — всего 13%.

С 1 января 2025 года вступил в силу Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, направленный на противодействие недобросовестным практикам в ипотечном кредитовании, связанным с завышением стоимости жилья.

С учетом ослабления дисбалансов на рынке недвижимости, с 1 марта будут снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20%, предоставленным заемщикам с ПДН менее 70%. При этом в более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными.

Помимо прочего, с 1 июля 2025 года, для ограничения рисков в этих сегментах, Банк России начнет использовать инструмент макропруденциальных лимитов и может заново пересмотреть значения надбавок.

В сообщении регулятора сказано, что снижение надбавок не приведет к значительному замедлению накопления банками макропруденциального буфера капитала по ипотеке. Его размер на 1 января 2025 года составил 1,6% от задолженности по ипотечным кредитам за вычетом резервов на возможные потери по ссудам.

По оценке Центробанка, для покрытия потерь по ипотечным кредитам в случае реализации рискового сценария, буфера в размере 2% будет достаточно.

Напомним, что в ходе первого в 2025 году заседания, которое прошло 14 февраля, совет директоров Банка России оставил ключевую ставку неизменной. Точно такое же решение регулятор принял в декабре 2024 года, но тогда оно стало неожиданностью для экспертов.