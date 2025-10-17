Сбербанк стал крупнейшим эквайером в мире по числу проведенных транзакций в 2024 году, следует из отчета консалтинговой компании Nilson. За год банк обработал более 52 млрд операций, увеличив долю на глобальном рынке с 9,1% до 9,5%. Аналитики связывают результат с отсутствием глобальной конкуренции на российском рынке.

Александр Иванов / РИА Новости

Прошлогодний лидер американский JPMorgan Chase переместился на вторую строчку, сохранив долю в 9,2%. Разрыв между финансовым гигантом и российским банком составил около 2 млрд операций.

Другие отечественные игроки расположились ближе к середине и нижней половине рейтинга. Альфа-банк занял 42-ю позицию с 2,9 млрд транзакций, Т-банк — 44-ю с 2,5 млрд. Оба банка замедлили темпы роста: показатель увеличился на 32% против двукратного увеличения и 4,5-кратного роста соответственно годом ранее. При этом Альфа-банк поднялся на две строчки, Т-банк — на восемь.

ПСБ продемонстрировал наиболее динамичное развитие среди российских участников, нарастив число операций в 2,3 раза и переместившись со 108-го на 85-е место.

Рейтинг банков по числу проведенных транзакций. Nilson

ВТБ продолжил терять позиции, опустившись среди российских банков с третьей на четвертую строчку и до 44-го места в мире. Объем обработанных операций сократился на 10% до 2,18 млрд. Газпромбанк потерял девять позиций, переместившись ниже 60-го места при снижении транзакций на 15%.

Работающие в России международные группы UniCredit, Raiffeisen International и OTP Group разместились на 45-м, 56-м и 66-м местах соответственно.

Читайте также Как меняется рынок приема платежей у СМБ: от простых терминалов к экосистемам

«Российский финтех испытывает рекордное санкционное давление — и это мотивирует нас создавать свои уникальные решения», — прокомментировал ситуацию президент Сбербанка Герман Греф.

Суммарно 150 крупнейших эквайеров обработали 550,24 млрд транзакций по кредитным, дебетовым картам и картам предоплаты в торговых точках, что на 6,1% превышает результат 2023 года.