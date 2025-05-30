Сбербанк выпустил структурные облигации, доходность которых зависит от цены биткойна, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации.

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Инструмент обеспечивает двойную экспозицию: доход можно получить за счет роста цены криптовалюты в долларах США и возможного укрепления американской валюты к рублю. Сделки проводятся в рублях по российскому законодательству через локальную инфраструктуру.

Облигации доступны ограниченному кругу квалифицированных инвесторов на внебиржевом рынке. Сбербанк планирует следующие выпуски с листингом на Московской бирже, что расширит доступ к инструменту.

Кроме того, банк готовит запуск биржевых продуктов с экспозицией на криптовалюты в «Сберинвестициях», включая фьючерсы на биткойн, которые станут доступны сразу после их запуска Мосбиржей.

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Ранее на торговой площадки сообщили о планах начать торги расчетным фьючерсом, привязанным к стоимости биткоина, в июне 2025 года. Там отметили, что инструмент будет доступен только квалифицированным инвесторам. О подготовке к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, также сообщили на СПб Бирже.