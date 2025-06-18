Новый сервис автонакоплений для юридических лиц, который поможет предпринимателям собирать средства на регулярные платежи, представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Как рассказали в «Сбере», с помощью искусственного интеллекта сервис «Копилка» будет давать советы бизнесу по управлению финансами.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, «Копилка» позволит автоматически отчислять на отдельный депозитный счет фиксированный процент со всех поступлений. Оптимальный процент пользователь устанавливает сам, исходя из целей бизнеса и планируемых расходов.

Таким образом, отметил Попов, финансовое учреждение отреагировало на просьбу клиентов, которые попросили создать в интернет-банке «СберБизнес» специальный раздел, куда автоматически откладываются средства компании.

«Этот инструмент помогает накопить на выплату зарплаты, уплату налогов, закупку сырья и другие цели. Главным отличием нашей „Копилки“ будут рекомендации на базе искусственного интеллекта. Сервис подскажет, как лучше управлять финансами, и даст прогноз предстоящих расходов», — рассказал Попов на презентации проекта.

Этот сервис станет доступен в ближайшее время всем 3 млн пользователей интернет-банка «СберБизнес».