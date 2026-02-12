Большинство жителей России так или иначе обращают внимание на решения Банка России по ключевой ставке. Об этом свидетельствуют данные исследования Яндекса, проведенного накануне первого в этом году заседания регулятора. Подробности — в распоряжении «Инка».

Почти треть опрошенных следят за этим целенаправленно и регулярно, еще 39% обращают внимание на тему, когда она появляется в новостной повестке. Женщины интересуются ставкой чуть реже мужчин, а люди старше 55 лет — заметно чаще остальных.

Почти половина респондентов (49%) убеждены, что уровень ключевой ставки напрямую сказывается на состоянии их личных финансов. Для 44% опрошенных предстоящее решение ЦБ — потенциальный повод пересмотреть свои финансовые привычки и планы.

Единого мнения о том, что именно сделает регулятор, у россиян нет. Ожидания разделились на три лагеря примерно равного размера: 30% прогнозируют снижение ставки, 29% — повышение, а 24% считают, что она останется без изменений. Молодежь 18–24 лет чаще предполагает ужесточение политики, тогда как люди старше 55 лет настроены более оптимистично и ждут смягчения.

Большинство опрошенных (38%) закладывают изменение ставки в пределах 0,6–1,0 процентного пункта. Каждый четвертый рассчитывает на более сдержанный шаг — до 0,5 пункта.

Изменение ставки заметно сильнее подталкивает россиян к пересмотру сберегательной стратегии, чем к наращиванию кредитной нагрузки. В ближайшие один-два месяца респонденты чаще всего готовы менять инструменты сбережений (37%), сокращать долги (31%) и увеличивать долю накоплений (28%).

Люди старше 45 лет проявляют наибольшую активность в пересмотре вкладов и инвестиций, а среди аудитории 25–34 лет заметно выше доля тех, кто рассматривает возможность взять кредит или рассрочку на крупную покупку. Ускорить такие траты с помощью заемных средств готовы 16% участников опроса.

