Сберегать или тратить: как решение ЦБ влияет на финансовые привычки россиян

Большинство жителей России так или иначе обращают внимание на решения Банка России по ключевой ставке. Об этом свидетельствуют данные исследования Яндекса, проведенного накануне первого в этом году заседания регулятора. Подробности — в распоряжении «Инка». 

Почти треть опрошенных следят за этим целенаправленно и регулярно, еще 39% обращают внимание на тему, когда она появляется в новостной повестке. Женщины интересуются ставкой чуть реже мужчин, а люди старше 55 лет — заметно чаще остальных.

Почти половина респондентов (49%) убеждены, что уровень ключевой ставки напрямую сказывается на состоянии их личных финансов. Для 44% опрошенных предстоящее решение ЦБ — потенциальный повод пересмотреть свои финансовые привычки и планы.

Единого мнения о том, что именно сделает регулятор, у россиян нет. Ожидания разделились на три лагеря примерно равного размера: 30% прогнозируют снижение ставки, 29% — повышение, а 24% считают, что она останется без изменений. Молодежь 18–24 лет чаще предполагает ужесточение политики, тогда как люди старше 55 лет настроены более оптимистично и ждут смягчения.

Большинство опрошенных (38%) закладывают изменение ставки в пределах 0,6–1,0 процентного пункта. Каждый четвертый рассчитывает на более сдержанный шаг — до 0,5 пункта.

Изменение ставки заметно сильнее подталкивает россиян к пересмотру сберегательной стратегии, чем к наращиванию кредитной нагрузки. В ближайшие один-два месяца респонденты чаще всего готовы менять инструменты сбережений (37%), сокращать долги (31%) и увеличивать долю накоплений (28%).

Люди старше 45 лет проявляют наибольшую активность в пересмотре вкладов и инвестиций, а среди аудитории 25–34 лет заметно выше доля тех, кто рассматривает возможность взять кредит или рассрочку на крупную покупку. Ускорить такие траты с помощью заемных средств готовы 16% участников опроса.

