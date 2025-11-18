Крупный сбой затронул работу американской компании Cloudflare, предоставляющей критически важные услуги для множества интернет-ресурсов по всему миру. Представители компании официально подтвердили наличие технических неполадок, сообщив, что их специалисты активно работают над восстановлением нормального функционирования систем.

Freepik

На официальной странице статуса сервисов Cloudflare размещено уведомление о том, что подробная информация о характере и масштабах сбоя будет опубликована позднее, по мере поступления и анализа данных.

В заявлении компании особо подчеркивается: «Cloudflare осведомлена о проблеме, которая потенциально затрагивает множество клиентов, и изучает ее. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления».

Cloudflare занимает важное место в глобальной интернет-инфраструктуре, предлагая комплексные решения в области безопасности и повышения производительности веб-ресурсов.

Компания функционирует как обратный прокси-сервис, обеспечивая защиту от DDoS-атак, ускоряя загрузку контента через распределенную сеть доставки (CDN), а также предоставляя услуги управления DNS и организации безопасных соединений через HTTPS. Согласно статистическим данным, через инфраструктуру Cloudflare проходит около 20% всего мирового веб-трафика.

Незадолго до возникновения масштабного сбоя компания уведомила о плановых работах в своем дата-центре в Сантьяго, запланированных на период с 12:00 до 15:00 по местному времени (с 15:00 до 18:00 мск). Общая продолжительность технического обслужиства должна была составить три часа.

На фоне неполадок у Cloudflare пользователи по всему миру начали массово сообщать о проблемах в работе различных популярных онлайн-сервисов. Согласно данным платформы мониторинга Downdetector, сбои были зафиксированы в работе таких сервисов, как музыкальные стриминговые платформы Spotify и «Яндекс Музыка», социальная сеть X (бывший Twitter), а также веб-ресурсы Amazon. Существенные технические сбои также наблюдались в работе сервисов искусственного интеллекта компании Open AI, включая чат-бот ChatGPT.