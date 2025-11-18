Крупный сбой затронул работу американской компании Cloudflare, предоставляющей критически важные услуги для множества интернет-ресурсов по всему миру. Представители компании официально подтвердили наличие технических неполадок, сообщив, что их специалисты активно работают над восстановлением нормального функционирования систем.
На официальной странице статуса сервисов Cloudflare размещено уведомление о том, что подробная информация о характере и масштабах сбоя будет опубликована позднее, по мере поступления и анализа данных.
В заявлении компании особо подчеркивается: «Cloudflare осведомлена о проблеме, которая потенциально затрагивает множество клиентов, и изучает ее. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления».
Cloudflare занимает важное место в глобальной интернет-инфраструктуре, предлагая комплексные решения в области безопасности и повышения производительности веб-ресурсов.
Компания функционирует как обратный прокси-сервис, обеспечивая защиту от DDoS-атак, ускоряя загрузку контента через распределенную сеть доставки (CDN), а также предоставляя услуги управления DNS и организации безопасных соединений через HTTPS. Согласно статистическим данным, через инфраструктуру Cloudflare проходит около 20% всего мирового веб-трафика.
Незадолго до возникновения масштабного сбоя компания уведомила о плановых работах в своем дата-центре в Сантьяго, запланированных на период с 12:00 до 15:00 по местному времени (с 15:00 до 18:00 мск). Общая продолжительность технического обслужиства должна была составить три часа.
На фоне неполадок у Cloudflare пользователи по всему миру начали массово сообщать о проблемах в работе различных популярных онлайн-сервисов. Согласно данным платформы мониторинга Downdetector, сбои были зафиксированы в работе таких сервисов, как музыкальные стриминговые платформы Spotify и «Яндекс Музыка», социальная сеть X (бывший Twitter), а также веб-ресурсы Amazon. Существенные технические сбои также наблюдались в работе сервисов искусственного интеллекта компании Open AI, включая чат-бот ChatGPT.