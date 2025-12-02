Роскомнадзор задумался о блокировке любимой многими российскими детьми игры Roblox — причиной называют системные проблемы с контентом, безопасность детей и недостоверную модерацию. Попытки запрета уже обсуждаются и на уровне парламента. «Инк» узнал мнение председателя АРМЕТ (Ассоциации участников рынка метавселенных), продюсера и основателя CG-агрегатора «Студия и Достоевская» — Натальи Ивановой-Достоевской, которая рассказала о ситуации глазами представителей геймдева и цифровых студий.

По данным открытых источников, Roblox остается одним из самых популярных продуктов не только в России, но и в мире: в 2025 году платформа привлекала 85,3 млн активных пользователей ежедневно. При этом около 40% аудитории — дети младше 13 лет. Именно детская вовлеченность делает любые регуляторные решения вокруг Roblox особенно чувствительными.

Безопасность платформы давно вызывает вопросы у специалистов: только за 2024 год зафиксировано более 1,6 млн попыток распространения вредоносного ПО под видом Roblox-файлов. Параллельно общественные организации и журналисты указывают на случаи неподобающего для детей контента, который не всегда удается отфильтровать даже развитой системой модерации.

По словам собеседницы «Инка», сама идея блокировки вызывает сожаление, поскольку речь идет о среде с огромным творческим потенциалом для молодежи. Однако приоритет неизменен: защита несовершеннолетних и вопросы национальной безопасности всегда стоят выше любых иных соображений.

При этом Иванова-Достоевская уверена, что возникающие опасения можно снять предметной экспертизой. Такой формат, по ее мнению, позволит корректно отделять реальные риски от единичных инцидентов и принимать решения на основе фактов.

«Важно понимать: если даже в такой масштабной платформе, как Roblox, обладающей одной из наиболее развитых систем модерации, возникают случаи недобросовестного использования, то риски в привычных социальных сетях и мессенджерах значительно выше», — сказала она.

Специалист посоветовала не ослаблять внимание и со стороны семьи.

«Рекомендуем родителям больше проводить времени с детьми, интересоваться их публикациями и контактам в сети интернет, во избежание трагических ситуаций», — добавила Иванова-Достоевская.

При этом Россия не станет пионером в таком ограничении: Roblox уже заблокирован в ряде стран, прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Так, Ирак запретил платформу осенью 2025 г. — власти заявили, что игра «позволяет прямое общение между пользователями», что якобы открывает путь к «эксплуатации несовершеннолетних и кибершантажу», а ее контент признали «несовместимым с социальными ценностями и традициями».

Также полный запрет с лета 2025 года введен в Катаре из-за опасений за безопасность детей и «неподобающий контент». В Алжире аргументом для запрета стала недостаточная модерация, сообщения о мошенничестве и риски сексуальной эксплуатации подростков.

Для российских предпринимателей и особенно участников индустрии геймдева происходящее — не только риск, но и сигнал. Ужесточение требований к безопасности создает спрос на более прозрачные, модерируемые и регулируемые платформы. Появляется окно возможностей для локальных разработчиков, которые смогут предложить альтернативы с высоким уровнем защиты детской аудитории — без ущерба для креативности и функциональности.

Получается, что блокировки — не всегда мера бессмысленная. Ведь если даже у глобальных игроков случаются сбои, то при отсутствии альтернатив регулирование может стать необходимым злом. Но у адекватного геймдева всегда есть выбор — предвидеть риски, адаптироваться и строить заново.