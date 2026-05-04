Онлайн-кинотеатры по итогам 2025 года продолжили наращивать аудиторию и выручку, несмотря на рост цен на подписки. Традиционные кинотеатры удерживают доходы за счет подорожания билетов и отдельных кассовых премьер.

Активный рост сегмента начался в 2020 году. Тогда выручка онлайн-кинотеатров увеличилась с 16,7 млрд до 27,8 млрд руб., а аудитория достигла 63 млн пользователей. После замедления в 2022 году — из-за ухода западных студий и сокращения лицензий — платформы сделали ставку на собственный контент. За последние три года выручка росла в среднем на 37–44% в год, а по итогам 2025-го рынок прибавил 39% и достиг 182,6 млрд руб.

Рост обеспечили не только подписки, но и их подорожание. В первом полугодии 2025 года стоимость доступа к «Кинопоиску» выросла на 33% до 399 руб., Okko — на 50% до 299 руб., Kion — на 20% до 299 руб. В 2026 году базовые тарифы у большинства сервисов достигли 399–449 руб. в месяц. Число пользователей выросло до более чем 75 млн против 58 млн годом ранее, а у отдельных платформ база подписчиков увеличилась до 48%. Дополнительный приток обеспечили партнерские программы, трансляции телеканалов и экосистемные подписки.

Высокий спрос на цифровые сервисы подтверждают данные за первый квартал 2026 года: подписками пользовались 56% жителей российских городов, платными — 45%, что стало максимальным значением. Особенно активно сервисы используют пользователи 25–34 лет и жители крупнейших городов.

Офлайн-кинотеатры за последние шесть лет столкнулись с падением посещаемости почти вдвое и сокращением числа площадок до 3,134 тыс. (-7% год к году), но рост цен на билеты помог удержать выручку. В 2025 году сборы достигли 50,7 млрд руб., уступив только результату 2019 года. Средняя цена билета в январе—апреле 2026 года выросла до 492 руб. против 436 руб. годом ранее, а в новогодние каникулы превышала 534 руб.

Первый квартал 2026 года стал для кинотеатров удачным. За новогодние праздники их посетили более 19 млн человек против менее 13 млн годом ранее, а фильм «Чебурашка 2» собрал 9,286 млн зрителей. Однако уже во втором квартале посещаемость вновь снизилась: за неделю с 16 по 22 апреля показатель составил 1,381 млн человек против 1,581 млн годом ранее.

Снижение интереса к кинотеатрам аналитики объясняют с изменением потребительских привычек, ростом цен и ограничением доступа к зарубежному контенту, тогда как онлайн-сервисы выигрывают за счет удобства, роста библиотек и развития оригинальных проектов. При этом часть аудитории уходит в пиратский сегмент или совмещает подписки с бесплатным просмотром.

По прогнозам, в 2026 году онлайн-рынок продолжит расти, но уже более умеренными темпами — около 20% с возможным достижением 226 млрд руб. Дальнейшая динамика кинотеатров будет зависеть от качества релизов и ценовой политики: текущий уровень стоимости билетов приблизился к пределу готовности аудитории платить, что ограничивает потенциал дальнейшего роста.

